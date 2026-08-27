Vrijdag later op de dag buien

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen staan in het teken van wisselvallig weer, met op vrijdag kans op onweer. Na het weekend blijft de wisselvalligheid, maar is de zon ook te zien.

Vrijdag begint met droge perioden, maar later op de dag neemt de kans op buien toe. Daarbij is nog steeds kans op onweer en veel regen. Het wordt, bij een matige zuidwestenwind 22 graden.

Zaterdag is een mix van zon, wolken en buien. Vooral in de middag is de buienactiviteit het grootst. De wind is krachtig en komt uit het zuidwesten. Het wordt 21 graden.

Zondag zijn er drogere perioden, maar de wind blijft stevig en vlagerig. Het wordt ook dan 21 graden.

Na het weekend houdt de wisselvalligheid aan. Later in de week neemt de neerslag geleidelijk af. De temperatuur ligt rond of onder de 20 graden.