Vrijdag buien met kans op onweer

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

In de loop van de komende dagen neemt de kans op buien geleidelijk af. Na het weekend wordt het ook warmer.

Vrijdag is een bewolkte dag met in de loop van de ochtend buien. In de middag breiden de buien uit. Daarbij is kans op onweer. Later op de dag klaart het op. Bij een matige noord- tot noordwestenwind wordt 19 graden.

Zaterdag verloopt een stuk droger met kans op een enkele bui. De zon schijnt geregeld en het wordt bij een matige noordwestenwind 18 graden.

Zondag en maandag verlopen droog. Zondag wordt het 20 graden bij een matige noordwestenwind. Maandag draait de wind naar het noordoosten en wordt het 21 graden.

Later in de week lopen de temperaturen op naar zomerse waarden rond of boven de 25 graden.