Voorrang voor groepen familie, vrienden of bekenden bij verhuur eerste woningen in De Suikerzijde

Impressie via Nijestee

De eerste huurwoningen in de nieuwe Groningse wijk De Suikerzijde worden op een bijzondere manier verhuurd. Mensen die zich samen met familie, vrienden of bekenden aanmelden, krijgen voorrang bij de eerste verhuur van de woningen in het Bernard Rölinghof.

In het Bernard Rölinghof komen 76 huurwoningen van Nijestee: 60 sociale huurwoningen en 16 middenhuurwoningen. De woningen hebben één, twee of drie slaapkamers. Bij de eerste verhuur kunnen groepen van twee of drie huishoudens zich samen inschrijven. Daarbij geldt de inschrijftijd van de persoon die het langst staat ingeschreven voor de hele groep. Daardoor maken ook mensen met een kortere inschrijftijd meer kans op een woning. Volgens Nijestee moet zo vanaf het begin een buurt ontstaan waarin bewoners elkaar kennen en elkaar makkelijker kunnen ontmoeten. Daarvoor komt er ook een buurtkamer. Daarnaast is er een buurtkracht die huurders, kopers en toekomstige bewoners met elkaar in contact brengt.

Belangstellenden kunnen zich vanaf maandag 3 augustus aanmelden via Groningen Huurt voor een sociale huur- of middenhuurwoning. Ook zijn er op donderdag 27 augustus en donderdag 24 september kijkmomenten, waarbij geïnteresseerden de buurt kunnen bekijken en vragen kunnen stellen. De appartementen zijn dan nog niet van binnen te bezichtigen. Blijven er in het voorjaar van 2027 nog woningen over, dan worden die via Groningen Huurt aangeboden. Iedereen kan daar dan op reageren, ook zonder gezamenlijke aanmelding.

Als de planning wordt gehaald, krijgen de eerste bewoners in juli 2027 de sleutel. Meer informatie over het project is hier te vinden.