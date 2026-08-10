Voorbereidingen voor verbouwing nieuwe daklozenopvang aan Nieuwe Boteringestraat begonnen

Foto: Finn Mellema

De verbouwing van de omstreden nieuwe dagopvang voor daklozen aan de Nieuwe Boteringestraat lijkt aanstaande. Aannemers zijn begonnen met de opbouw van de basis voor steigers voor het pand. De nieuwe opvang moet op 1 mei 2027 openen.

De gemeenteraad stemde begin mei in met het beschikbaar stellen van de 4,2 miljoen euro die nodig is voor de verbouwing en de verhuizing van de huidige dagopvang aan de Spilsluizen naar de nieuwe locatie.

Met het geld wordt het gebouw aan de Nieuwe Boteringestraat 28-30 ontdaan van lekkages en schimmel, waarna het wordt verbouwd en verduurzaamd. De verbouwing moet in het voorjaar van 2027 klaar zijn. De opening van de nieuwe dagopvang staat gepland voor 1 mei 2027.

De huidige dagopvang van het Leger des Heils aan de Spilsluizen is te klein. De huurovereenkomst voor het pand aan de Spilsluizen loopt eind dit jaar af. De gemeente Groningen besloot daarom het pand aan de Nieuwe Boteringestraat aan het Leger des Heils te verhuren voor de daklozenopvang.

Dat was tegen het zere been van een groep omwonenden, die vrezen dat de overlast voor de oude opvang zich gaat verplaatsen naar de nieuwe locatie. De omwonenden stapten daarom meerdere keren (tevergeefs) naar de rechter, die in juni bepaalde dat de verhuur van het pand aan het Leger des Heils kan doorgaan.