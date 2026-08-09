Voorbereidingen KEI-week in volle gang: maandag aftrap met informatiemarkt en openingsfeest

De opbouwwerkzaamheden van het podium op de Grote Markt waren dit weekend in volle gang. Foto: Harro Meijer

Op de Grote Markt is dit weekend begonnen met de opbouw van het podium voor de KEI-week. Maandag start de 58e editie van de introductieweek voor aankomende mbo-, hbo- en wo-studenten in Groningen.

De KEI-week begint maandagochtend met de daginschrijving in het Academiegebouw. Tegelijkertijd vindt op de Vismarkt de informatiemarkt plaats, waar aanstaande studenten kunnen kennismaken met het brede verenigingsleven dat de stad rijk is: van sport- en cultuurverenigingen tot gezelligheidsverenigingen, politieke organisaties en bedrijven.

Tussen 17.00 en 20.00 uur ontmoeten de ‘KEI-lopers’ hun groepsgenoten en KEI-leiders. Dit zijn ouderejaarsstudenten die de nieuwkomers wegwijs maken in de stad. Daarna barst op de Grote Markt de Grand Opening los, waarmee de feestweek officieel wordt afgetrapt. De start van de opbouw van dit podium begon afgelopen vrijdagavond.

Goedkope pizza’s

“Het programma is in grote lijnen hetzelfde als de afgelopen jaren”, liet voorzitter Thijs Dado van het KEI-bestuur eerder weten aan OOG. “De grootste verandering zit in de vernieuwing van bestaande evenementen. Zo is er dit jaar voor het eerst een diner met goedkope pizza’s op de Vismarkt, voorafgaand aan de traditionele openluchtbioscoop. Ook is het culturele evenement flink uitgebreid onder de nieuwe naam CultiFest. Samen met culturele studentenverenigingen hebben we een programma opgesteld met uiteenlopende workshops en demonstraties.”

Ook voor internationale studenten is het aanbod verruimd, onder meer met een Engelstalige pubquiz op de Nieuwe Markt. Daarnaast is de invulling van het dagprogramma tijdens het eindfestival op de schop gegaan.

Deelname MBO-studenten

Aan de KEI-week doen jaarlijks zo’n 5.000 studenten mee. Sinds 2023 is de week ook opengesteld voor mbo-studenten. Waar er in het eerste jaar vijftig mbo’ers meededen, waren dat er in 2024 nog 27 en steeg dat aantal in 2025 licht naar 38 deelnemers.

De introductieweek wordt vrijdag afgesloten met het KEI-festival bij Paradigm. Daarna vindt er nog een Afterparty plaats in Palace. Meer informatie over het programma vind je op deze website.

Verslaggever Lars Faber sprak onlangs met Thijs Dado van het KEI-bestuur: