Voor de derde keer dit weekend raak in Mario Kartbocht: auto in de slip op verbindingsweg

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Voor de derde keer dit weekend is een automobilist gestrand in de ‘Mario Kartbocht’. Bij het ongeluk waren geen andere voertuigen betrokken. Volgens een nieuwsfotograaf namen de inzittenden na het ongeluk de benen.

Het incident vond plaats aan het begin van de avond. “Een automobilist raakte door nog onbekende oorzaak in een slip en kwam in de bocht tot stilstand”, vertelt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Inzittenden gevlucht

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een bergingsbedrijf heeft de beschadigde auto afgesleept. Om de bergers hun werk veilig te laten doen, werd tijdelijk één rijstrook afgesloten. Frappant was dat de hulpdiensten bij het ter plaatse komen niemand aantroffen. Wind: “Een omwonende vertelt dat nadat de auto gecrasht was, de inzittenden uit de auto sprongen en zich via de vangrail uit de voeten maakten.”

Ook zondagochtend en zaterdagmiddag vonden er ongelukken plaats in de verbindingsboog. De beruchte bocht zorgt sinds de invoering van de nieuwe wegindeling aan de lopende band voor problemen. Uit provinciaal onderzoek komt naar voren dat een te hoge snelheid en te laat remmen de voornaamste boosdoeners zijn. De bocht is volgens de provincie niet onveilig ontworpen, maar blijkt in de praktijk scherper en onoverzichtelijker dan veel bestuurders inschatten.

Lichte auto’s kwetsbaar

Met name bij nat wegdek glijden voertuigen snel weg. Uit analyses van camerabeelden en drone-opnames blijkt dat lichte auto’s extra kwetsbaar zijn: bij krachtig remmen verplaatst het gewicht zich naar voren, waarna de achterzijde uitbreekt.

De wegbeheerder probeert de veiligheid te vergroten met felgekleurde waarschuwingsschermen en extra attentieborden die het verloop van de bocht markeren, maar vooralsnog blijft het rijgedrag tot gevaarlijke situaties leiden.