Voetgangster (81) uit Stad overleden na ongeluk met vuilniswagen op Verlengde Hereweg (update)

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Verlengde Hereweg gebeurde vrijdagochtend een ernstig ongeval waarbij een voetgangster werd aangereden door een vuilniswagen. Hulpverlening voor het slachtoffer, een 81-jarige vrouw uit Groningen, mocht niet meer baten: de vrouw is ter plekke overleden.

Het ongeluk gebeurde bij een zebrapad. Er is geprobeerd om de vrouw te reanimeren, maar dat was volgens de politie tevergeefs.

Vanwege het ongeval werd de Verlengde Hereweg afgesloten voor al het verkeer rond de plaats van het ongeluk. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval.