Vluchten tussen Groningen Airport Eelde en Esbjerg officieel van start

Foto: Groningen Airport Eelde

Op Groningen Airport Eelde werd dinsdag het officiële startsein gegeven van de nieuwe zakelijke vliegroute naar de Deense stad Esbjerg. De nieuwe verbinding is bedoeld voor reizigers uit de zeevaart- en offshore-industrie.

In augustus wordt de route iedere dinsdag gevlogen. Vanaf september wordt het aantal vluchten uitgebreid naar drie per week, op dinsdag, woensdag en donderdag.

De nieuwe verbinding is de tweede Noordzeeroute die LYGG aanbiedt vanaf Groningen Airport Eelde. Eerder startte het bedrijf al met vluchten naar het Britse Norwich. Alleen bedrijven kunnen stoelen boeken op de vluchten. LYGG heeft zelf geen vliegtuigen, maar huurt andere luchtvaartmaatschappijen in om de vluchten uit te voeren. De dienstregeling kan worden aangepast als dat nodig is, bijvoorbeeld vanwege bemanningswisselingen.