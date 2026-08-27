Vlaggen Stadhuis halfstok vanwege herdenking Wallage

Foto via Gemeente Groningen

De vlaggen op het stadhuis hangen deze donderdag halfstok. Dit om oud-burgemeester Jacques Wallage te herdenken.

Wallage overleed op 12 augustus op 79-jarige leeftijd. De uitvaart heeft vorige week plaatsgevonden. Genodigden zijn donderdagmiddag welkom bij een afscheidsbijeenkomst in de kleine zaal van de Oosterpoort.

Het condoleanceregister in het stadhuis is inmiddels gesloten. Via de website van de gemeente kunnen mensen tot en met zondag 30 augustus een boodschap achterlaten voor nabestaanden van Wallage. Dat kan via: https://gemeente.groningen.nl/condoleance-jacques-wallage .