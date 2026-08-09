Vijf minuten stilte op Noordtribune: FC Groningen-fans protesteren vanmiddag tegen digitaal ticket PDT

Foto: Arend Jan Wonink

Supporters op de Noordtribune van FC Groningen komen zondagmiddag in actie tegen de mogelijke landelijke invoering van de Persoonlijke Digitale Toegang (PDT). Volgens John de Jonge van de Supportersvereniging FC Groningen is het verplichte digitale toegangssysteem “met een kanon op een mug schieten”.

“Wij zien de meerwaarde er absoluut niet van in”, vertelt De Jonge. “Het wordt gebracht onder de noemer van veiligheid, maar in feite tuig je een drempelverhogend middel op dat straks ook commercieel kan worden ingezet. Het maakt een spontaan stadionbezoek veel minder aantrekkelijk. En ondertussen loop je enorme privacyrisico’s als gegevens bij hacks buitgemaakt worden.”

Wat is PDT?

Steeds meer voetbalclubs werken met digitale tickets via mobiele telefoons. Met PDT wil de KNVB dit landelijk standaardiseren. Om van het systeem gebruik te maken, moeten supporters zich eenmalig digitaal identificeren via hun ID-kaart of paspoort. De KNVB en voorstanders benadrukken dat het systeem kaarten beter beschermt tegen zwarthandel, het delen van tickets met vrienden vereenvoudigt en helpt om supporters met een stadionverbod effectiever te weren. De ambitie is dat PDT vanaf het seizoen 2027/2028 bij alle clubs de standaard wordt.

Privacyzorgen

De supportersvereniging is echter kritisch op het moeten aanleveren van persoonlijke data. De Jonge: “De gegevens die worden uitgelezen, komen terecht op servers in het buitenland. Afgelopen periode zagen we nog dat databestanden bij voetbalclubs en logistieke partners slachtoffer werden van hacks. Mensen die gewoon voor hun plezier naar een voetbalwedstrijd gaan, worden verplicht om gevoelige privacygegevens digitaal op te slaan. En dat brengt risico’s met zich mee.”

Daarnaast vraagt de supportersvereniging zich af welk probleem hiermee precies opgelost wordt. In Nederland hebben op dit moment zo’n duizend mensen een actief stadionverbod. In een doorsnee Eredivisie-weekend bezoeken zo’n 179.000 mensen een stadion. Dit zijn ongeveer 20.000 personen per wedstrijd.

“Voor al die goedwillende mensen ga je de drempel enorm verhogen”, stelt De Jonge. “Als je spontaan een vriend of familielid mee wilt nemen, moet degene eerst een app installeren en zijn identiteitsbewijs scannen. En dat geldt ook voor zakenpartners. Tijdens wedstrijden vinden er in businesslounges en skyboxen allerlei ontmoetingen plaats. Door het PDT wordt ook het regionale bedrijfsleven geraakt en daarmee ook de toegankelijkheid van de sport. Een middagje voetbal moet juist laagdrempelig en gezellig blijven.”

Vijf minuten stilte

Bij de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Utrecht zondagmiddag maken de supporters op de Noordtribune direct een statement. “Voor ons is dit de officiële aftrap van onze campagne tegen de intrede van PDT in het Nederlandse voetbal”, laat de supportersvereniging weten.

Rondom het stadion worden voorafgaand aan de wedstrijd flyers uitgedeeld om voorlichting te geven over de risico’s van PDT. Bij de aftrap volgt een ludiek statement: “De eerste vijf minuten van de wedstrijd zijn we stil. Want dat is hoe de Noordtribune bij de definitieve intrede van PDT zal klinken: doodstil.”

Volgens De Jonge zijn er bovendien betere en minder ingrijpende alternatieven denkbaar om de veiligheid in stadions te borgen. “Denk aan gerichte toegangscontroles voor uitsluitend de personen met een actief stadionverbod, of een fysieke/digitale meldplicht voor die specifieke groep. Daarmee pak je de kwaadwillenden gericht aan, maar houd je het stadion toegankelijk en gastvrij voor de tienduizenden supporters die gewoon van een middagje voetbal willen genieten.”