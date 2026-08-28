Viering Groningens Ontzet is begonnen

Foto: Joris van Tweel

In de Martinitoren werd vrijdag om 9.00 uur het officiële startsein van Groningens Ontzet gegeven. Burgemeester Roelien Kamminga en voorzitter Erik Baar van de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken verzorgden de opening. Vervolgens werden de klokken van de toren geluid.

Even later legde de burgemeester een krans op het Waagplein, ter herdenking van de mensen die het leven lieten tijdens het beleg van Groningen in 1672 door Bommen Berend, oftewel de bisschop van Munster en zijn troepen.

Verder beleeft de zomerkermis haar laatste dag, is er de traditionele paardenkeuring op de Ossenmarkt, zijn er drakenbootraces langs de Kleine der A en zijn er diverse markten. De dag wordt om 22.30 uur afgesloten met een vuurwerkshow vanuit het Stadspark.