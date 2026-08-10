Vier Groningse zwembaden maandag gesloten

Vier zwembaden in Groningen zijn maandag 17 augustus gesloten.

Sportcentrum Kardinge en Openluchtbad De Papiermolen sluiten vanwege een opleidingsdag voor medewerkers. Ook het Helperzwembad en Zwembad De Parrel zijn maandag dicht. Deze baden zijn de hele zomervakantie gesloten en blijven vanwege de opleidingsdag een extra dag dicht.

Medewerkers krijgen die dag trainingen en scholing en werken aan teambuilding en professionele ontwikkeling. Vanaf dinsdag 18 augustus kunnen bezoekers weer bij de zwembaden terecht.