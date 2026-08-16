Vertraging tussen Groningen en Meppel na gestrande trein bij Beilen

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Treinreizigers tussen Groningen en Meppel moeten zondagavond rekening houden met vertraging. Door een gestrande trein heeft het treinverkeer enige tijd stilgelegen.

De problemen begonnen rond 19.10 uur. Een Intercity Nieuwe Generatie (ICNG), die vanuit Groningen richting Meppel reed, kwam tien minuten na vertrek uit Assen ter hoogte van Beilen tot stilstand, nadat er rook was waargenomen in de trein. Na een half uur stil te hebben gestaan, bleken de problemen voorbij en kon de trein zijn weg vervolgen. Waar de rook door werd veroorzaakt, is nog onbekend.

Doordat de intercity het spoor blokkeerde, liepen ook volgende treinen vertraging op. De NS laat weten dat het treinverkeer rond 20.30 uur weer volgens de normale dienstregeling rijdt.

Werkzaamheden

Vanwege werkzaamheden rijden er dit weekend geen treinen tussen Meppel en Zwolle. Reizigers worden met bussen vervoerd. De werkzaamheden duren tot komende nacht. Het is het tweede weekend dat er grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. In het weekend van 5 tot 7 september is het spoor tussen de beide stations opnieuw gestremd.

Roker op het toilet

Twee weken geleden kwam een ICNG-trein op het traject bij Meppel ook al stil te staan vanwege rookontwikkeling. Dat bleek toen te zijn veroorzaakt door een roker die zich op het toilet had verschanst.

De ICNG is het nieuwste intercitymaterieel van de NS dat sinds kort op het traject van en naar Groningen rijdt. Dit treintype gaat uiteindelijk de Koploper vervangen. De Koploper kwam in de jaren tachtig op het spoor en is na ruim veertig jaar trouwe dienst afgeschreven; een deel van deze vloot is inmiddels al gesloopt.