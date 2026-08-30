Vernieuwd Noorderzon trekt ruim 150.000 bezoekers: “Een van onze beste edities tot nu toe”

Foto: Robin Marks

Het Noorderzon Festival heeft dit jaar ruim 150.000 bezoekers getrokken. Ook werden er 7 procent meer kaarten verkocht dan het jaar ervoor. Dat laat de organisatie van het festival zondagavond weten.

Zondagavond werd de 36e editie van het elfdaagse festival succesvol afgesloten. Noorderzon trok dit jaar flink meer publiek in vergelijking met de afgelopen edities: vorig jaar bleef de teller steken op 135.000 bezoekers en het jaar daarvoor op 140.000. Daarmee kan geconcludeerd worden dat de vernieuwde opzet in de smaak is gevallen.

Mede vanwege bezuinigingen werd besloten om het grote, gratis toegankelijke muziekpodium Apollo niet te laten terugkeren. In plaats daarvan is ingezet op kleinschaligere optredens uit verschillende kunstdisciplines, verspreid over het plantsoen. Zo konden bezoekers op meer plekken gratis muziek, theater en performances tegenkomen zonder vooraf een kaartje te hoeven kopen.

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Omroep Zwart op Noorderzon. Foto: Tessa van de Vorstenbosch Arjen Lubach bij De Linkse Mannen. Foto: Hobbe Hollands

650 vrijwilligers

Het doel van die herinrichting was om meer bezoekers onverwacht in aanraking te laten komen met kunst en cultuur. Woordvoerder Milou de Boer liet daar eerder over weten: “Er komt bijvoorbeeld een terras in de vijver in het midden van het plantsoen met grote tentakels eraan. Daar komen onder meer concertjes en andere pop-up performances op en ’s avonds vooral dj’s. Dat wordt wel een ding dat gaat opvallen.”

Behalve in het Noorderplantsoen was Noorderzon ook in de binnenstad volop aanwezig met een internationaal programma bij onder meer Forum Groningen, Grand Theatre, de Stadsschouwburg, Niemeyer en Simplon. In totaal waren er zo’n 650 vrijwilligers actief om het evenement in goede banen te leiden.

“Ongelooflijk geslaagde editie”

“We mogen terugkijken op een ongelooflijk geslaagde editie”, laat algemeen directeur Rutger Gernandt weten. “We worden overladen met complimenten, in de media, van bezoekers en van artiesten. Dat maakt ons ontzettend trots en geeft veel vertrouwen in de toekomst. Tegelijkertijd moeten we de basis onder Noorderzon verder verstevigen. De waarde van Noorderzon voor Groningen is groot: we brengen internationale kunst naar de stad, bieden ruimte aan lokale makers en creëren een plek waar mensen elkaar ontmoeten. We kijken ernaar uit om samen met Groningen verder te bouwen aan een sterke en duurzame toekomst.”

Artistiek directeur Mark Yeoman voegt daaraan toe: “We hebben een fantastisch jaar achter de rug. Het internationale theater- en dansprogramma kreeg de beste pers en ontvangst in jaren. En ook alle veranderingen aan ons festivalhart in het Noorderplantsoen hebben goed uitgepakt. Het is altijd een risico om dingen te veranderen, maar het heeft ontzettend goed gewerkt. Nieuwe podia zoals De Kraken en De Dans, een vernieuwd Callisto-podium, een opnieuw ingerichte Speelweide en een prachtige Container-straat langs de Leliesingel tillen alles naar een heel nieuw niveau. Voor mij persoonlijk is dit een van onze beste edities tot nu toe.”

De volgende editie van het Noorderzon Festival vindt plaats van donderdag 19 tot en met zondag 29 augustus 2027.