Verkeersdrukte rond op- en afrit Ring-Zuid bij Hoogkerk door gekantelde aanhanger met vloeibare bitumen

Foto: Patrick Wind | 112groningen

Op een van de rotondes onder de zuidelijke ringweg bij de afrit naar Hoogkerk is halverwege dinsdagmiddag een trailer met vloeibare bitumen gekanteld.

De hete bitumen in de aanhanger stroomde na het ongeluk uit de trailer en over het asfalt. Niemand raakte gewond door het ongeluk en de vrachtwagen die de trailer voorttrok, staat nog overeind.

Wel ligt de trailer midden voor een van de opritten naar de ringweg en werd de rotonde grotendeels gestremd. Ook de afrit vanaf de A7 vanuit Drachten werd afgesloten. Dat zorgde voor flinke verkeersdrukte rond de op- en afritten.