Verhuurder vraagt gemeente om hulp bij aanpak muizenplaag Selwerd: “Alles ligt op tafel om overlast aan te pakken”

De aanhoudende muizenoverlast in een wooncomplex aan de Populierenlaan in de wijk Selwerd wordt aangepakt. Wethouder Rik van Niejenhuis (PRO) van Wonen liet woensdag weten dat de eigenaar van het gebouw zich inmiddels met een hulpvraag bij de gemeente heeft gemeld.

“Bewoners hebben de afgelopen week aan de bel getrokken“, vertelt SP-raadslid Iris Volders. “In de appartementen dansen de muizen letterlijk op tafel. Het is een groot probleem waarbij bewoners ontlasting vinden in de keuken. Dat is op te ruimen, maar sporen van urine zijn moeilijker te zien, terwijl dit wel risico’s voor de volksgezondheid meebrengt. Ondertussen vertellen bewoners dat dit probleem zich niet beperkt tot dit complex, maar dat het breder in de wijken Selwerd en Paddepoel speelt. Onze vraag is of de gemeente een rol kan spelen in het beheersen van deze plaag en of er opgetreden kan worden als verhuurders niet adequaat ingrijpen.”

‘Diervriendelijk aanpakken’

Voordat Van Niejenhuis kan reageren, haakt de fractie van de VVD aan. Rik Heiner: “Eerder heeft deze raad het Handboek Mens-Dierrelatie vastgesteld. Het lijkt er nu op dat dit handboek geen soelaas biedt. Moeten we dit handboek aanpassen?” Volders geeft aan dat zij het handboek eerst grondig moet doorspitten voordat ze op die vraag kan reageren.

Ook Linda Wijnalda-Dussel (Partij voor de Dieren) mengt zich in de discussie: “Met het inzetten van dierplaagbeheerders moeten we ervoor waken dat we niet onschuldige dieren gaan doodmaken. Dat lost de plaag niet op. Waarnaar gekeken moet worden, is wat een eigenaar ertoe beweegt om preventieve maatregelen te nemen.” Volders benadrukt daarop dat de SP ook niet pleit voor het doden van de dieren: “Tegenwoordig zijn er allerlei diervriendelijke opties beschikbaar. In de basis werken beheerders ook op die manier.”

Wethouder: “Inventarisatie en bouwtechnische oplossingen”

Wethouder Van Niejenhuis is in zijn reactie helder: “Het handboek laat de muizen niet verdwijnen; daar is meer voor nodig. Preventie speelt hierbij een cruciale rol. Als gemeente zijn we bekend met de overlast aan de Populierenlaan en we zijn van mening dat hier wat aan moet gebeuren. De verhuurder heeft zich ondertussen bij ons gemeld met een hulpvraag. We beginnen met een inventarisatie: hoe komen de dieren binnen?”

De wethouder benadrukt dat gif of klemmen niet de eerste stap zijn. “We gaan niet direct over tot het doden van muizen. Bij dit vraagstuk speelt ook eigen gedrag een rol, zoals het opruimen van afval. Aan de hand van de inventarisatie komt de Milieudienst met een plan van aanpak. Komen we niet tot een oplossing, dan kijken we naar vervolgstappen. Wellicht moeten er bouwtechnische werkzaamheden plaatsvinden zodat de dieren niet meer binnen kunnen komen. Alles ligt op tafel, maar dat we de overlast gaan aanpakken staat buiten kijf.”