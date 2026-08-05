Verdrijven van muggen zorgt voor ontruiming en inzet van brandweer in portiekflat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een portiekflat aan de Bosboom-Toussaintstraat in De Wijert is woensdag aan het einde van de avond korte tijd ontruimd geweest. Meerdere rookmelders in het gebouw gingen af na een actie van een bewoner om muggen te verjagen. Niemand raakte gewond.

De melding van een gebouwbrand kwam rond 23.40 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar het adres werden gestuurd. “Eén van de bewoners in de flat had last van muggen”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Om de insecten te verdrijven, besloot de bewoner een pannetje met bladeren op het vuur te zetten. Dat zorgde voor rookontwikkeling, met als gevolg dat meerdere rookmelders in het gebouw afgingen en de brandweer werd gealarmeerd.”

Brandweerlieden waren snel ter plaatse. Zij voerden een controle uit in de woning en brachten het rokende steelpannetje naar buiten. Nadat het gebouw was geventileerd, konden de buurtbewoners al snel weer terug naar hun woning.