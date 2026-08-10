Explosief materiaal gevonden in De Wijert (update)

Foto: 112 Groningen

De politie vond maandagochtend vroeg meerdere ‘verdachte goederen’ in de Spieghelstraat in De Wijert.

De omgeving werd daarom afgezet voor onderzoek. Agenten troffen vervolgens meerdere goederen aan. Wat er precies is gevonden, is niet bekend. Het materiaal zou zijn gevonden vlakbij een transformatorhokje.

De politie schakelde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in om de goederen te onderzoeken. Het materiaal zal vervolgens op een veilige plek gecontroleerd tot ontploffing worden gebracht.