Veiligheidsregio Groningen: ‘Brandlucht komt uit Limburg, bel 112 niet als je geen rook of vuur ziet’

foto: Patrick Wind - 112 Groningen

Uit heel Noord-Nederland komen dinsdag meldingen binnen van een brandlucht die buiten te ruiken is. Volgens de Veiligheidsregio Groningen wordt die geur veroorzaakt door de zeer grote natuurbrand in Limburg.

Door de zuidelijke wind trekt de rook uit Limburg richting het noorden, waardoor de brandlucht ook in delen van onze provincie waarneembaar is. Wie een brandlucht ruikt, maar geen rook of vuur ziet, hoeft daarvoor niet 112 te bellen. Bij twijfel wordt wel geadviseerd om alarmnummer 112 te bellen, want ook in Groningen geldt door de hitte een verhoogd risico op natuurbranden.

De Veiligheidsregio Groningen schaalde de alertheid op natuurbranden eind juni al op naar ‘fase 2′ vanwege de langdurige droogte. In Drenthe woedden de afgelopen dagen al meerdere kleinere natuur- en akkerbranden. In de provincie Groningen rukte de brandweer dinsdagmiddag uit in Musselkanaal, waar een bermbrand werd geblust. In onze gemeente bluste de brandweer maandagmiddag nog een natuurbrand in het Noordlaarderbos.

Ondanks het verhoogde natuurbrandrisico kunnen mensen gewoon de natuur in. De Veiligheidsregio roept bezoekers wel op voorzichtig te zijn, geen sigarettenpeuken of afval achter te laten, de regels voor open vuur te volgen en auto’s niet in hoog gras te parkeren. Wie een natuurbrand ziet, moet wel direct 112 bellen en de locatie doorgeven.