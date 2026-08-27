Veel Groningers hebben moeite met betalen van de huur

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Meer dan 1800 huishoudens in Groningen kunnen de huur (bijna) niet meer betalen. Dat meldt het AD op basis van cijfers van het CBS en het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Ruim 1800 huishoudens in de gemeente Groningen houden aan het eind van de maand te weinig geld over voor de huur en vaste lasten als gas en elektra. Dat is relatief gezien ongeveer evenveel als het landelijk gemiddelde. Zo’n situatie heet een betaalrisico. Bijna alle Nederlanders met een betaalrisico hebben een inkomen dat recht geeft op huurtoeslag en komen in principe in aanmerking voor een sociale huurwoning met een lage huur.

Niet iedereen met een laag inkomen woont volgens de Woonbond in een woning met een lage huur. Sommige huishoudens wonen al langer in hun huidige woning, of hebben te maken met een terugval in hun inkomen, zoals door pensionering of na het overlijden van een partner. Zij hebben dan onvoldoende geld om tegenvallers op te vangen.

De hoge woonlasten spelen een belangrijke rol: bij 54 procent van de huishoudens met een betaalrisico in Groningen gaat minstens 40 procent van het inkomen op aan wonen. Volgens de Woonbond wordt niet bezuinigd op de huur, omdat men niet het risico wil lopen om de woning te verliezen. Ze bezuinigen vooral op boodschappen, sociale activiteiten en energie.