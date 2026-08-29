Veel enthousiasme voor Leutje Roefeldag in Ten Boer: “Volgend jaar zomer groots uitpakken”

De Kloosterkerk in Ten Boer. Foto: Hardscarf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71155846

De Leutje Roefeldag die zaterdag plaatsvond op het terrein bij de sporthal in Ten Boer is een succes geworden. Volgens Dorien Prins van de organisatie staan alle seinen op groen om volgend jaar zomer een grote editie te houden waarbij kinderen kennis kunnen maken met bedrijven en instellingen die in de regio van het dorp zijn gevestigd.

Dorien, hoe is het vandaag gegaan?

“Het ging heel erg goed. Een van de deelnemers was Bakkerij Henk Post. Zij hadden 170 gevulde broodjes meegenomen. Al deze broodjes zijn opgegaan. Daarom kunnen we zeggen dat de dag bezocht is door minimaal 170 kinderen. Ook de reacties waren heel positief. Kinderen wilden maar wat graag bij elke kraam aan de slag om er dingen uit te proberen.”

Want er waren zo’n 25 kramen bij de sporthal geplaatst, toch?

“Dat klopt. Elke kraam werd bestierd door ondernemers. Zelf run ik een dierenpension. Bij mijn kraam kon er een quiz worden gespeeld. Bijvoorbeeld: mag je een slapende hond wakker maken? En mag je een hond over de kop aaien? Maar ook de fietsenmaker was present, bij wie je een band kon plakken, en bij de nagelstylist kon je je nagels laten doen. Bij de brandweer kon er met water gespoten worden. Er was een grote hijskraan waarin geklommen kon worden. En de handhaving van de gemeente was aanwezig, waarbij kinderen even in de auto konden gaan zitten.”

Ik hoor veel enthousiasme…

“Absoluut. Dit was een hele goede aftrap. Vroeger heeft er in Ten Boer ook een Roefeldag plaatsgevonden. Destijds is het vanwege organisatorische redenen gestrand. Je hebt bijvoorbeeld flink wat vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast kwamen er steeds meer regels bij. Wat ik begrepen heb, is dat men toen gezegd heeft: ‘Het wordt ons zo moeilijk gemaakt; wij stoppen ermee.’ Voor de zomer is vanuit meerdere hoeken geopperd om de dag nieuw leven in te blazen. Een grote Roefeldag organiseren bleek vanwege de beperkte tijd onhaalbaar, daarom hebben we gekozen voor deze Leutje Roefeldag. En we denken dat dit componenten bevat die voor herhaling vatbaar zijn.”

Kun je dat uitleggen?

“Bij een Roefeldag bezoek je een bedrijf om daar achter de deuren rond te kijken. Maar dat is niet voor elk bedrijf handig en praktisch. Neem een lopend bedrijf waar je ook klanten over de vloer hebt. Of een nagelstylist: dat is niet per se interessant om daar naar binnen te gaan. Daarom willen we deze opzet, met de kraampjes, in stand houden en dat aanvullen met bezoekjes die gebracht kunnen worden aan bedrijven en instellingen. Want een melkveehouder of een houthandel: dat zijn typische bedrijven waar je juist achter de deuren moet gaan kijken.”

Het doel van deze Leutje Roefeldag was tweeledig, want jullie wilden ook ondernemers enthousiasmeren om mee te doen…

“Dat klopt. En we hebben ook diverse verzoeken gekregen. Bijvoorbeeld vanuit Stadsbeheer: ‘Wij willen volgend jaar ook aanhaken’, lieten zij weten. Maar ook een ondernemer in de regio die actief is op kermissen wil zich aansluiten. Voor deze editie was het vanwege de korte termijn niet mogelijk om iedereen te informeren en te laten aansluiten. Deze dag was echt bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is. En het idee is om volgend jaar groots uit te pakken. Daar hebben we ook vrijwilligers voor nodig. Vandaag hebben zich diverse mensen aangemeld die mee willen werken.”

Waarom is dit zo belangrijk?

“Ten Boer en de omliggende dorpen beschikken over prachtige bedrijven en instellingen. Het is geweldig om kinderen daar rond te laten lopen. Timmerbedrijven zitten bijvoorbeeld te springen om personeel. Of denk aan een bakker: hoe maakt die eigenlijk zijn brood? Zelf heb ik een dierenpension: wat gebeurt daar zoal? De laatste decennia is er een soort beweging ontstaan die zegt dat kinderen allemaal naar het gymnasium en de universiteit moeten. Maar het is juist heel belangrijk dat we essentiële beroepen onder de aandacht brengen. Dat je kunt zien dat het beroep van een bakker, een timmerman of een brandweerman of -vrouw net zo mooi is als wat een onderzoeker in een ziekenhuis doet.”

Wanneer vindt de Roefeldag volgend jaar plaats?

“Dat weten we nog niet precies. In onze planning gaan we er nu van uit dat we deze voor de zomervakantie zullen laten plaatsvinden. De meeste sportcompetities lopen door tot in mei. Dan zo’n dag plannen is niet slim, omdat je dan een groot aantal kinderen uitsluit van deelname. Dus waarschijnlijk wordt het ergens in juni. En na deze dag hebben we er vandaag alleen maar meer zin in gekregen. De geluiden zijn enthousiast en iedereen heeft er erg veel zin in. Kortom: wij kijken ernaar uit.”

Wat is roefelen?

Het woord roefelen komt oorspronkelijk uit het Vlaams en betekent ‘snuffelen’, ‘ontdekken’ of ‘rondkijken’. Het concept werd begin jaren ’90 bedacht in België en waaide al snel over naar Nederland. Tijdens een Roefeldag krijgen kinderen uit de basisschoolleeftijd de kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij bedrijven, winkels en verenigingen. Ze kijken niet alleen toe, maar steken ook echt de handen uit de mouwen: van meebakken bij de bakker tot het spuiten met de brandweerslang.