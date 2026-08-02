Vanaf maandag ‘code geel’ en Nationaal Hitteplan vanwege hoge temperaturen in Groningen

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Voor de provincie Groningen geldt vanaf maandag ‘code geel’ vanwege de hoge temperaturen die verwacht worden. Ook wordt het Nationaal Hitteplan voor de provincie geactiveerd.

De afgelopen dagen gold de waarschuwing al voor verschillende zuidelijke en oostelijke provincies, maar vanaf maandag geldt ‘code geel’ voor het hele land. “Maandag en dinsdag wordt het in het hele land zeer warm met temperaturen tussen de 28 en 36 graden”, meldt het KNMI. “De warmte en hitte kan met name hinderlijk zijn voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid.”

Zondag wordt het in Groningen 25 of 26 graden. “Maandag en dinsdag wordt het overal zeer warm met maximumtemperaturen tussen de 28 en 36 graden, waarbij de hoogste temperaturen in het zuiden, midden en oosten van het land bereikt worden. Ook in de nachten blijft het vrij warm, met minimumtemperaturen tussen de 17 en 22 graden in de nacht naar dinsdag. Vanaf woensdag lijkt het af te gaan koelen.”

Nationaal Hitteplan

Het Nationaal Hitteplan is een waarschuwingssysteem van het RIVM. Het wordt geactiveerd wanneer het KNMI een periode voorspelt waarin de maximumtemperatuur op meerdere opeenvolgende dagen hoog blijft, vaak met tropische waarden. De waarschuwing is met name bedoeld voor zorginstellingen, huisartsen, thuiszorg en mantelzorgers. Zij kunnen extra maatregelen treffen om kwetsbare groepen zoals ouderen, chronisch zieken en jonge kinderen te beschermen, bijvoorbeeld door zonlicht te weren, ruimtes koel te houden en te zorgen voor voldoende vochtinname.

Code geel en het Nationaal Hitteplan gelden vooralsnog tot dinsdagmiddag 13.00 uur.