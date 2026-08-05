Vanaf 15 augustus rijden er weer meer bussen

Foto Andor Heij: Bus nieuw qliner

De zomervakantie is bijna voorbij en daarom rijden de bussen vanaf 15 augustus weer volgens de normale dienstregeling. Er rijden bovendien meer bussen doordeweeks tijdens de spitsuren en overdag.

De belangrijkste wijzigingen: Vanaf 31 augustus rijden er vaker bussen van en naar Zernike Campus. Q-link 3 en 4 rijden op veel momenten vaker tussen Groningen en Leek en Roden. Q-link 1 en 15 rijden in de avond tot 22 uur gezamenlijk elk kwartier tussen Hoofdstation en Zernike.

Van 15 augustus tot en met 17 september vinden werkzaamheden plaats aan de N34 tussen De Punt en Gieten. Er wordt groot onderhoud uitgevoerd en er worden stukken busbaan toegevoegd waardoor de bus beter doorstroomt bij Gieten. Daarom wordt de dienstregeling tijdelijk aangepast.

Q-link 5 Groningen – Zuidlaren – Annen rijdt een andere route en stopt hierdoor niet in Westlaren. Qliner 300 Emmen – Groningen rijdt deze periode via Borger en Rolde. Lijn 300 stopt niet in Gieten en Westlaren, en rijdt twee keer per uur. Op werkdagen rijdt aanvullend Qliner 305 twee tot driemaal per uur rechtstreeks van Emmen naar Groningen zonder tussenstop onderweg. Qliner 312 Stadskanaal – Groningen rijdt deze periode alleen in de spits en stopt niet onderweg. Tussen Stadskanaal en Groningen rijdt extra lijn 158 via o.a. Gasselte en Gieten naar Groningen.