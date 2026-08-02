Van kabelbaan tot fakkeloptocht: Woltersum maakt zich op voor jaarlijkse Zomerdagen

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In Woltersum zijn de voorbereidingen voor de Zomerdagen in volle gang, die op 14 en 15 augustus plaatsvinden. Volgens Kirsten van den Bosch van de organisatie is het evenement belangrijk voor de cohesie in het dorp.

Kirsten, wat zijn de Zomerdagen Woltersum precies?

“Eigenlijk kun je het beschouwen als een zomerkamp, bedoeld voor de kinderen van de basisschool in het dorp én de jeugd die na de zomer start in de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Twee dagen lang vinden er allerlei activiteiten plaats rondom molen De Fram aan de Kollerijweg. Het is een evenement met een lange historie; het bestaat al zeker zo’n dertig jaar. In het dorp wordt er elk jaar echt naar uitgekeken.”

Kun je iets vertellen over het programma?

“Het hoogtepunt van het programma is de kabelbaan op houten palen. Bij de molen klim je met een ladder naar een platform, waarna je zo over de sloot kunt zoeven. De kabelbaan kun je echt beschouwen als een eyecatcher. Daarnaast kunnen kinderen op vrijdag geschminkt worden, is er een knutselhoek en vindt er een dansworkshop plaats. Wie die workshop komt verzorgen, houden we nog even als verrassing. Op zaterdag staat er een grote opblaasbare stormbaan.”

Nu heb ik me laten vertellen dat er op vrijdagavond ook iets bijzonders gebeurt…

“Dat klopt! Op vrijdag duurt het programma tot in de late avond. Er vindt dan een fakkeloptocht plaats. De kinderen lopen bij schemering met fakkels door het dorp, wat een prachtig gezicht is. Inwoners zoeken een mooi plekje langs de route om te kijken. Die avond sluiten we af bij het kampvuur. Op zaterdag duurt het programma in de middag, waarbij we gezamenlijk afsluiten met een barbecue.”

Eigenlijk hoor ik je zeggen dat dit evenement eigenlijk veel verder reikt dan alleen kinderen plezier geven?

“Dat kun je zeker zo zeggen. In Woltersum is dit een van de weinige jaarlijkse dorpsactiviteiten. Kinderen komen samen, maar dat geldt net zo goed voor de volwassenen. Heel veel inwoners zijn er nauw bij betrokken en helpen mee. Iedereen kent zijn rol. Een jaar geleden ben ik in de organisatie gegaan, maar als wij nu niets meer zouden doen, draait het feest alsnog door. Er zit zoveel ‘schwung’ en draagvlak achter, dat maakt dit evenement heel sterk.”

Over twee weken is het zover. Zijn de voorbereidingen al in volle gang?

“We zijn al een tijdje bezig. Volgende week beginnen we met de daadwerkelijke opbouw, maar achter de schermen moet er vooraf natuurlijk heel wat geregeld worden. Denk aan de vergunningsaanvraag bij de gemeente, maar ook praktische zaken zoals de boodschappenlijstjes. Daarbij moet je er rekening mee houden dat veel mensen in deze periode op vakantie zijn. Toch loopt het gesmeerd, mede dankzij de vele vrijwilligers. Al zijn extra handjes natuurlijk altijd welkom.”

De opzet is best bijzonder: veel scholen sluiten het jaar af met activiteiten, maar jullie doen het aan het einde van de vakantie…

“Het vindt inderdaad plaats in het laatste weekend van de zomervakantie, waarbij dit vanuit inwoners wordt georganiseerd. Dat werkt ontzettend goed: het is een mooi moment om bij te praten over hoe iedereen de zomer heeft beleefd. Voor de kinderen is het bovendien een fijne start van het nieuwe jaar. En wat ik al zei: ook de tieners die obs De Huifkar hebben verlaten en doorstromen naar de middelbare school, zijn van harte welkom. Het is geen verplichting, maar het zorgt ervoor dat inwoners elkaar weer ontmoeten. En dat is belangrijk voor ons dorp.”