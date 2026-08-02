Van Antwerpen tot Londen in Groningen: reisgids ‘Europa in Groningen’ beleeft digitale heruitgave

Foto: Capella Groningen

De populaire reisgids ‘Europa in Groningen’, die al geruime tijd is uitverkocht, is sinds afgelopen week online gratis als pdf te downloaden op de website van Platform GRAS. “Dat is misschien niet zo leuk als een fysiek boekje, maar wel een mooie kans om de komende dagen met andere ogen naar de stad te kijken.”

Het boek, dat 173 pagina’s telt, verscheen in 2018. “Op reis door Europa zonder de gemeentegrens te passeren, kan dat? Jazeker! Groningen zit bomvol Europese invloeden”, staat op de omslag te lezen. “Neem het Stadhuis, dat grote gelijkenis vertoont met het Mansion House in Londen. Of de arcade van het station, die als twee druppels water lijkt op de Koopmansbeurs van Antwerpen. En is dat nou de Martinikerk? Nee, het is de Sint-Liudgerkerk in het Duitse Norden.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Het Stadhuis vertoont gelijkenissen met het Mansion House in Londen (foto rechts) Foto: Joris van Tweel Foto: Michael Gwyther-Jones from London, UK – Mansion House, City of London, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86336150

25 voorbeelden van Europese bouwkunst

In de reisgids word je langs 25 voorbeelden van Europese bouwkunst in de stad geleid. Elk voorbeeld in het boek wordt uitgebreid beschreven en ondersteund met foto’s. “Het is een alleraardigst boekje, al zeg ik het zelf”, zegt directeur Peter Michiel Schaap van GRAS, die het boek samen met de afdeling Erfgoed van de gemeente Groningen maakte. “Zeker in vakantietijd. Je kunt dan naar een ver en warm buitenland gaan, al is het minstens zo leuk om je eigen stad vanuit een ander perspectief te (her)ontdekken. Precies daartoe verleidt ‘Europa in Groningen’. En wel aan de hand van vijfentwintig bekende en minder bekende Groninger gebouwen waarin je Frankrijk, Zwitserland, Finland, Duitsland en Engeland leert herkennen.”

Schaap: “Het leuke is dat het boekje illustreert hoe de Groninger bouwkunst sinds jaar en dag al onderdeel is van een veel groter geheel. Al eeuwenlang waaien er invloeden over uit andere landen en streken. Mede dankzij de centrale positie van Groningen als prominent Europees handelscentrum. Vergeet daarnaast ook de universiteit niet en de talloze andere internationale contacten die het karakter van Groningen mede hebben bepaald.”

De reisgids is echter al geruime tijd uitverkocht en ook tweedehands lastig te verkrijgen. “Gelukkig is er nu de gratis pdf-download op de site van GRAS. Niet zo leuk als een echt boekje, maar voldoende om de komende dagen eens met andere ogen naar de stad te kijken die je dacht te kennen.”