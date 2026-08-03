Vakbonden zien niets in sociaal plan voor medewerkers Transcom

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Vakbonden FNV en CNV zien geen heil in het eindbod van Transcom voor een sociaal plan voor de medewerkers van de vestiging in Groningen, die op korte termijn de deuren sluit. FNV wijst het eindbod voor het sociaal plan van Transcom pertinent af. CNV legt het voorstel wel voor aan de leden, maar adviseert hen om tegen te stemmen.

Transcom maakte begin juli bekend dat haar laatste Nederlandse vestiging aan de Leonard Springerlaan in Stad gaat sluiten. Volgens het bedrijf is het efficiënter om het klantcontact onder te brengen bij grotere en goedkopere klantenservicecentra in het buitenland. Daardoor verdwijnen ongeveer 150 banen. Beide vakbonden vinden dat het callcenterbedrijf de medewerkers in Groningen onvoldoende compenseert voor de sluiting van de vestiging.

‘Herplaatsing in Spanje volstrekt onrealistisch’

CNV bracht het eindbod woensdagavond tijdens een ledenbijeenkomst onder de aandacht en houdt nog wel een stemming onder haar leden. Maar de christelijke vakbond noemt het voorstel onvoldoende en adviseerde de leden daarom tegen te stemmen. “Dit plan is Transcom onwaardig”, stelt CNV in haar stemadvies. “Dit is ook niet wat wij bij andere bedrijven als normale sociale plannen afsluiten. Wat we willen, is gewoon een normaal plan. ”

Collega-bond FNV nam de moeite niet eens om het plan in stemming te brengen. Volgens de FNV biedt het eindbod te weinig zekerheid aan werknemers die soms al tien, vijftien of zelfs 25 jaar in dienst zijn. Volgens FNV houdt Transcom vast aan een beperkte vertrekregeling, een tekenbonus en mogelijkheden om medewerkers binnen het bedrijf te herplaatsen in het buitenland:

“Deze mensen hebben jarenlang bijgedragen aan het succes van Transcom. Dan kun je hen bij een sluiting niet afschepen met een regeling die nauwelijks uitstijgt boven het wettelijke minimum”, zegt FNV-bestuurder Izabela Muchowska. “Er is blijkbaar wel ruimte om te investeren in nieuwe strategieën en kostenbesparingen, maar niet om werknemers, waarvan velen jarenlang loyaal zijn geweest, een fatsoenlijk sociaal plan te bieden. Zo is bijvoorbeeld herplaatsing in Spanje voor veel werknemers volstrekt onrealistisch.”

Acties niet uitgesloten

Na de stemming onder de CNV-leden kijken beide bonden en de ondernemingsraad welke vervolgstappen worden gezet. Daarbij wordt gedacht aan een petitie, maar ook aan acties bij het publiek. Als dat geen resultaat oplevert, kan ook een driekwartsvergadering worden georganiseerd. Bij zo’n vergadering komen hardere acties of ultimatums op tafel.