Vaccinatiegraad in Groningen blijft dalen, wel stijging bij HPV en meningokokken

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De vaccinatiegraad in de provincie Groningen daalt al jaren en ligt inmiddels onder de norm die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbeveelt. Dat concludeert de GGD Groningen uit de nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De landelijke vaccinatiegraad onder jonge kinderen is opnieuw licht gedaald. Ook neemt het aantal kinderen dat niet meedoet aan het Rijksvaccinatieprogramma toe. Volgens de WHO is een vaccinatiegraad van 90 tot 95 procent nodig om de verspreiding van infectieziekten te beperken.

In Groningen is de dalende trend al zichtbaar sinds 2015, aldus de GGD. Toch laten de nieuwste cijfers volgens de gemeentelijke gezondheidsdienst ook een positieve ontwikkeling zien, want de vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie en de meningokokkenvaccinatie (MenACWY) is gestegen. Deze percentages liggen nog wel onder de WHO-norm van 90 procent.

Het RIVM merkt bij de cijfers wel op dat de vaccinatiegraad niet precies is vast te stellen. Sinds 2022 wordt een deel van de vaccinatiegegevens anoniem aangeleverd. De gepubliceerde cijfers geven daardoor een minimumwaarde weer. De werkelijke vaccinatiegraad kan iets hoger liggen.