Uitslaande brand op binnenvaartschip Winschoterdiep onder controle

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op een aangemeerd binnenvaartschip aan het Winschoterdiep heeft donderdagavond een uitslaande brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 19.30 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna er direct een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “De eerste melding was dat het om een vrij groot schip met een lengte van ongeveer tachtig meter zou gaan”, vertelt brandweerwoordvoerder Emiel de Vries. “Ook werd gemeld dat de brand uitslaand was in de kajuit. Voor de meldkamer was dit aanleiding om op te schalen. Er werden een tweede tankautospuit, een hoogwerker en verschillende boten van de brandweer naar de locatie gestuurd.”

Bij aankomst bleek het inderdaad om een uitslaande brand te gaan op een schip van ruim honderd meter lang. “De brand woedde in de kajuit. Dit is de woonruimte op het schip waar gekookt en geslapen wordt; zeg maar de plek waar een schippersfamilie woont”, legt De Vries uit. “Dergelijke branden brengen grote risico’s met zich mee. Hitte hoopt zich in een stalen schip snel op. Daarom hebben we de brand van buitenaf geblust, onder meer vanaf het water, en hebben we het schip gekoeld. Na ongeveer een half uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven.”

Niemand raakte gewond. De Vries: “Het schip lag aangemeerd op een werf voor onderhoud. Er was op het moment van de brand niemand aan boord en het schip was ook niet geladen met goederen.”

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.