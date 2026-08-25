Uitslaande brand in portiekflat Indische Buurt

Foto: Rieks Oijnhausen

In een portiekflat aan de Paramaribostraat in de West-Indische buurt heeft dinsdagavond een uitslaande brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De eerste melding van de brand kwam rond 20.35 uur bij de hulpdiensten binnen, waarna een tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie werden gestuurd. “De brand is uitslaand en woedt op de derde verdieping”, laat een brandweerwoordvoerder weten. Daarop werd opgeschaald naar ‘grote brand’ en werd extra hulp ingeroepen. Een tweede tankautospuit van brandweer Stad en brandweerlieden van de brandweer Bedum schoten te hulp. Ook het grootwatertransport werd ter plaatse gestuurd.

Rond 21.00 uur laat de brandweer weten dat het vuur onder controle is. “We hebben de brand van buitenaf geblust en dat heeft effect gehad: we hebben inmiddels de situatie onder controle. In de woning en op het balkon hebben we geen bewoners aangetroffen. We zijn nu bezig met nabluswerkzaamheden.”

Nieuwsfotografen laten weten dat de omgeving van de portiekflat is afgesloten.

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