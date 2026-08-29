Uitgestelde kunstmarkt in Oosterparkwijk blijkt voltreffer: “Nog drukker dan vorig jaar”

Foto: Rolf Hamminga

De lustrumeditie van de Ooster Art Kunstmarkt in de Oosterparkwijk is zaterdag een succes geworden. Volgens Jacqueline Pieters van de organisatie trok het evenement meer bezoekers in vergelijking met vorig jaar.

Jacqueline, hoe is de dag verlopen?

“Het was een hele mooie dag. Verschillende kunstenaars hebben mooie kunst tentoongesteld. En alle deelnemers hebben samen een hele mooie sfeer neergezet. Dat kregen we vandaag ook van deelnemers en bezoekers te horen: dat het heel ontspannen was en dat alles heel goed geregeld was. Kortom: ik ben heel tevreden.”

Het is een evenement met een verhaal, want eigenlijk zou het in juni plaatsvinden…

“We stonden er helemaal klaar voor. Maar die editie hebben we moeten afgelasten. Het was toen veel te warm. Zeker op de plek waar het plaatsvindt, aan de Paradijsvogelstraat, wordt het dan veel te warm. Uiteindelijk hebben we voor deze datum gekozen. En als je dan ziet hoeveel mensen er vandaag langskwamen: wij gokken op ongeveer tweehonderd, waarbij er gedurende de hele dag een mooie doorloop was, dan kunnen we alleen maar tevreden zijn. We hebben ook het idee dat het drukker was dan vorig jaar.”

Hoe zag het programma er vandaag uit?

“In totaal waren er 25 kramen te bezoeken. Daar werd een grote variëteit aan kunst aangeboden: denk aan keramiek, mixed media, maar ook collages van foto’s en sieraden. En er was ook een kraam die helemaal in het teken staat van het maken van een tekst op een tegel. Maar er gebeurde meer. Wijkdichter Bart Adjudant was bijvoorbeeld aanwezig om een mooi gedicht voor te dragen. En de band Bolingo heeft een optreden gegeven.”

Tekst gaat verder onder de foto’s:

Vanwege het lustrum werd er getrakteerd op lekkers. Foto: ingezonden Een goochelaar had over belangstelling geen klagen. Foto: ingezonden

Andere wijkinitiatieven haakten ook aan, begreep ik?

“In onze wijk zijn er erg veel mooie initiatieven. De Paradijsvogeltuin bijvoorbeeld, maar ook Kairos, de Maakplek en Beeldhouwerscollectief Het Paradijs. Zij openden zaterdag allemaal hun deuren. Je kon op elke plek naar binnenlopen om kennis te maken en om te kijken wat er gebeurt. Hier was veel belangstelling voor. Uiteindelijk denk ik dat er op deze dag niet heel veel verkocht is, maar dat iedereen wel volop in de belangstelling heeft gestaan. Na afloop sprak ik met verschillende mensen en iedereen was erg tevreden.”

Er was ook ruimte voor feestelijke onderdelen?

“Dat klopt. Er waren feestelijke baksels gebakken, waardoor het extra feestelijk werd. En het programma begon vanochtend met een optocht waarbij een paradijsvogel door de buurt trok. De paradijsvogel is immers de naamgever van de Paradijsvogeltuin. Een van de kinderen had zich verkleed als paradijsvogel en deze is langs de verschillende locaties getrokken die vandaag meededen aan het programma. En wat ook leuk was: we hadden een goochelaar. Hier hadden de kinderen veel belangstelling voor.”

Ik hoor veel enthousiasme waarbij je ook zegt dat er meer bezoekers waren in vergelijking met vorig jaar. Betekent dit ook dat jullie deze dag volgend jaar opnieuw in augustus willen houden?

“Die vraag komt de komende periode op tafel te liggen tijdens onze evaluatie. Juni is al een aantal jaren op rij een hele warme maand gebleken. Wij zouden in mei kunnen zitten, of we schuiven op richting het najaar. Wat echter heel belangrijk is, is dat buurtrestaurant Bie De Buuf geopend moet zijn. Zij verzorgen voor ons de broodjes en de koffie. En we kijken ook met een schuin oog naar de agenda. Vorige week vond er bijvoorbeeld een kunstmarkt plaats in Haren: het is dan niet slim om op zo’n dag te gaan zitten. Dus dit besluit nemen we in een later stadium, maar een zesde keer gaat er zeker komen.”