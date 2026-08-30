Twintigste Thaisner Dörpsrun pakt uit met marathon: al 200 inschrijvingen

Foto: Rieks Oijnhausen

Voor de jubileumeditie van de Thaisner Dörpsrun op zaterdag 26 september in Thesinge hebben zich al tweehonderd deelnemers ingeschreven. Het hardloopevenement wordt dit jaar voor de twintigste keer gehouden.

“De eerste editie vond plaats in 2007”, laat de organisatie weten. “Met die allereerste editie hebben we geld ingezameld voor de bouw van ons dorpshuis. Dit jaar gaan we het evenement voor de twintigste keer organiseren en dat lustrum willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben we een speciale Jubileum Marathon aan het programma toegevoegd.”

Programma

De route van deze marathondiscipline bestaat uit tweemaal het parcours van de halve marathon. De Jubileum Marathon bijt om 13.00 uur het spits af voor een afstand van ruim 42 kilometer. Om 14.30 uur komen de jongste deelnemers in actie tijdens de Kidsrun, waarna ook de Framerunners op hetzelfde tijdstip aan hun race beginnen.

Later in de middag volgen de kortere afstanden. Om 15.30 uur klinkt het startschot voor de halve marathon, gevolgd door de 10 kilometer om 15.45 uur. Het programma wordt afgesloten met de 4 mijl, die om 16.00 uur van start gaat, en de 4 kilometer om 16.13 uur. Online inschrijven kan tot donderdag 24 september om 21.00 uur. Daarnaast is na-inschrijving ter plekke op de dag zelf nog mogelijk tot een half uur voor de start van de desbetreffende afstand in het Dorpshuis in Thesinge.

Vrijwilligers gezocht

“Voor dit lustrum hebben we een mooie medaille van gerecycled materiaal laten ontwerpen”, vertelt de organisatie. Om de jubileumeditie vlekkeloos te laten verlopen, is de organisatie nog wel op zoek naar extra vrijwilligers. Het is daarbij prima mogelijk om zelf mee te lopen en gedurende de dag een korte vrijwilligerstaak op te pakken.

Met de Thaisner Dörpsrun wordt dit jaar de Noordelijke Cara Stichting gesteund. Deelnemers kunnen bij hun inschrijving een vrijwillige bijdrage leveren. Dit geld wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, diagnostiek en behandeling van astma, COPD en luchtwegallergieën.

Meer informatie over het evenement en de inschrijvingen is te vinden op de website van de organisatie.