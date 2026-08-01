Twee personen aangehouden na vechtpartij in Noorderplantsoen

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Bij een vechtpartij in het Noorderplantsoen zijn zaterdagavond twee personen aangehouden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

Het voorval gebeurde rond 18.00 uur. “Ter hoogte van het restaurant in het Noorderplantsoen hadden twee personen het met elkaar aan de stok gekregen”, vertelt Wind. “Volgens getuigen ging het er vrij stevig aan toe. Veel mensen op het terras van het restaurant waren getuige van het incident.”

Agenten waren snel ter plaatse. “Beide betrokkenen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.” De politie doet onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld.