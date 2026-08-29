Twaalfde Groningen Swim Challenge haalt ruim 204.000 euro op voor onderzoek naar kanker

Foto: Rieks Oijnhausen

De twaalfde editie van de Groningen Swim Challenge heeft zaterdag een bedrag van 204.645 euro opgeleverd. Het bedrag werd zaterdag aan het einde van het programma bekendgemaakt in de Oosterhaven, waar ook de finish was.

Het geld gaat in zijn geheel naar het UMCG, waarmee zeven onderzoeken en projecten worden gefinancierd. “Het gaat om vijf baanbrekende onderzoeken naar onder meer schildklier-, lymfe-, borst- en baarmoederkanker”, vertelt Carolien Fleurke van de organisatie. “Daarnaast ondersteunen we de aanschaf van twee apparaten die de directe omgeving van een tumor beter in kaart kunnen brengen. Wanneer je nu een operatie ondergaat, worden de tumor en de randen verwijderd. Maar dit apparaat kan door middel van een speciale vloeistof bekijken wat er in de directe omgeving van de tumor gebeurt. Het zijn hele tastbare apparaten waarvan we straks kunnen zeggen dat ze er dankzij de Swim Challenge zijn gekomen.”

Van Lauwersoog naar de Oosterhaven

Aan de twaalfde editie deden honderden zwemmers mee, verdeeld over diverse teams. De start van de langste afstand vond zaterdagochtend rond 04.30 uur plaats in Lauwersoog. Drie teams doken daar het water in voor hun tocht van vijftig kilometer naar de stad. Een uur later klonk in Zoutkamp het startschot voor de Classic Swim richting Groningen.

Daarnaast was er ook de City Swim, waarbij er afstanden van 8, 3,8, 2,1 en 1 kilometer gezwommen konden worden. De jongste deelnemers deden mee aan de Junior Swim over een afstand van 500 of 750 meter. De finish van alle afstanden vond plaats in de Oosterhaven.