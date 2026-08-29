Twaalfde editie Groningen Swim Challenge van start: al ruim 192.000 euro opgehaald

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In Groningen vindt zaterdag de twaalfde editie van de Groningen Swim Challenge plaats. Honderden deelnemers zwemmen verschillende afstanden om geld op te halen voor onderzoeken naar kanker die op het UMCG worden uitgevoerd. Inmiddels is er al ruim 192.000 euro opgehaald.

De start van de langste afstand vond zaterdagochtend al vroeg plaats: om 04.30 uur doken drie teams in Lauwersoog het water in voor hun tocht van vijftig kilometer naar de stad. Een uur later klonk in Zoutkamp het startschot voor de Classic Swim richting de Stad. Wie korter wil zwemmen, komt in actie tijdens de City Swim (8, 3,8, 2,1 of 1 kilometer) of de Junior Swim (500 of 750 meter).

Nieuwe afstanden

In vergelijking met eerdere edities zijn er een aantal nieuwe afstanden toegevoegd. “De City Swim bestaat uit de vertrouwde 3,8 en 2,1 kilometer”, laat Carolien Fleurke van de organisatie weten. “Die afstanden zijn ontzettend populair. Maar we hebben daar de 8 kilometer (start bij Dorkwerdersluis) en de 1 kilometer aan toegevoegd. De 1 kilometer begint bij Dudok. Dat is een fantastische locatie om te starten en zo bieden we ook een mooie afstand voor deelnemers die wat minder getraind zijn.”

Geld voor het UMCG

De opbrengst van de zwemtocht gaat naar zeven specifieke onderzoeken en projecten in het UMCG. Fleurke: “Het gaat om vijf baanbrekende onderzoeken naar onder meer schildklier-, lymfe-, borst- en baarmoederkanker. Daarnaast ondersteunen we de aanschaf van twee apparaten die de directe omgeving van een tumor beter in kaart kunnen brengen. Wanneer je nu een operatie ondergaat, worden de tumor en de randen verwijderd. Maar dit apparaat kan door middel van een speciale vloeistof bekijken wat er in de directe omgeving van de tumor gebeurt. Het zijn hele tastbare apparaten waarvan we straks kunnen zeggen dat ze er dankzij de Swim Challenge zijn gekomen.”

De finish van alle afstanden is in de Oosterhaven, waar de deelnemers van de langste afstanden in de loop van de middag en vroege avond worden verwacht. Meer informatie over het evenement vind je op deze website.

Verslaggevers Willem Poppes en Denise Overkleeft maakten een reportage over het onderwerp: