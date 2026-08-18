Tschumipaviljoen krijgt oorspronkelijke functie terug: “Vanaf woensdag ook binnen kijken”

Coming soon: Tschumipaviljoen

Het Tschumipaviljoen op het Hereplein gaat vanaf woensdag 19 augustus terug naar zijn roots. Met de tentoonstelling ‘Tschumi Inside’ verandert de locatie in een volwaardige videogalerie zoals het indertijd ook begon. Extra bijzonder: bezoekers mogen voor deze gelegenheid bij hoge uitzondering het gebouw zelf binnenstappen.

Het Tschumipaviljoen werd in 1990 door architect Bernard Tschumi neergezet voor de manifestatie What a Wonderful World. Musicvideo’s in architecture. In die periode fungeerde het als een videogalerie. Sinds 1995 worden er jaarlijks verschillende tijdelijke multimedia-projecten in getoond van kunstenaars uit binnen- en buitenland. Normaal gesproken fungeert de glazen ‘kas’ als een etalage naar buiten toe en bekijk je de kunst vanaf straat, maar voor deze zomerexpositie worden de rollen omgedraaid.

Vijf videokunstenaars

Binnenin het paviljoen zijn vijf afgeschermde ruimtes ingericht. Daarin ontdek je de videokunst van vijf verschillende makers: Susanna Inglada, Serge Onnen, Antonia Rehnen, Robbie Cornelissen en Fynn van der Ziel. Ieder van hen geeft een eigen artistieke kijk op de wereld, waarbij thema’s als uitsluiting, verlatenheid, nietigheid en absurditeit voorbijkomen.

De selectie bestaat uit uiteenlopende animatiekunst. Wat de werken verbindt, is het ambacht: het intensieve, handmatige proces en de analoge technieken die nodig waren om de films te maken, zijn overal duidelijk zichtbaar.

Opening

De officiële opening vindt plaats op woensdag 19 augustus om 17.00 uur. Vanaf donderdag 20 augustus tot en met zaterdag 26 september is het paviljoen wekelijks te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag tussen 15.00 en 19.00 uur. De toegang is gratis. Daarnaast maakt Kunstpunt Groningen, die sinds 2021 de programmering van de locatie verzorgd, bekend dat tijdens de Groninger Museumnacht de deuren ook geopend zullen zijn.