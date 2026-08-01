Tropische temperaturen op komst: hier geldt een waarschuwing voor blauwalg

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Zwemmen in recreatieplassen in de gemeente blijft een aandachtspunt. Uit recente meetgegevens blijkt dat er op verschillende plekken blauwalg is waargenomen, waardoor waarschuwingen op verschillende locaties blijven gelden. Bij De Lijte aan het Paterswoldsemeer geldt al langere tijd een negatief zwemadvies.

Bij De Lijte aan het Paterswoldsemeer geldt sinds 21 juli een negatief zwemadvies en die situatie blijft onveranderd. Zwemmen wordt daar ontraden vanwege de aanwezigheid van blauwalgen, wat een grote kans geeft op huidirritatie en maag- en darmklachten. Daarnaast gelden er op verschillende andere plekken waarschuwingen, zoals bij de Ruskenveense Plas bij Hoogkerk, de Lettelberterplas bij Lettelbert, recreatieplas Kardinge en het Zuidlaardermeer bij Meerwijck. Op al deze locaties is eveneens blauwalg aangetroffen.

Wat is blauwalg?

Blauwalgen zijn bacteriën die zich bij hoge temperaturen en veel zonlicht snel vermenigvuldigen. Een laag waterpeil, een hoge watertemperatuur en stilstaand water vormen het ideale klimaat voor blauwalg. Ze leven van licht, koolstofdioxide en voedingsstoffen in het water. Als er veel voedingsstoffen aanwezig zijn en het warm is, kan er een zogeheten blauwalgenbloei ontstaan. Tijdens zo’n bloei vormen de bacteriën een dikke drijflaag. Omdat de onderkant van die laag afsterft, komen er giftige stoffen (toxines) in het water terecht. Verder leidt blauwalg tot een gebrek aan zuurstof in het water, wat schadelijk of zelfs dodelijk is voor vissen en andere waterdieren. Blauwalg is te herkennen aan een groenblauwe tot helderblauwe laag die op het water drijft, wat wel wat lijkt op een laagje verf.

Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis is er de komende dagen wel alle aanleiding om verkoeling te zoeken. “Op zondag wordt het warm zomerweer bij temperaturen van 25 tot 27 graden”, aldus Kamphuis. “Op maandag wordt het met 28 tot 30 graden nog wat warmer en op dinsdag behalen we zelfs tropische waarden.” Op de website van Zwemwater.nl is een actueel overzicht te vinden van plekken waar nog wel veilig gezwommen kan worden. Daarnaast kan er uiteraard een verkoelende duik worden genomen in een van de openluchtbaden in de gemeente.