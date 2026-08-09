Tropisch Weer Scenario van kracht: terrassen in Groningen mogen vanavond langer openblijven

Foto: Joris van Tweel

Terrassen in de gemeente Groningen mogen in de nacht van zondag op maandag langer openblijven. Dat heeft de gemeente zondagmiddag bekendgemaakt vanwege het aanhoudende warme weer.

“Het belooft opnieuw een zwoele zomeravond te worden”, laat de gemeente weten. “Vanwege de hoge temperaturen mogen de terrassen in onze gemeente vanavond langer openblijven. In de binnenstad is dit toegestaan tot 03.00 uur, buiten het centrum tot 02.00 uur. Terrassen direct aan het water mogen tot middernacht geopend blijven.” Ook horecabedrijven die normaal gesproken geen terrasvergunning hebben, mogen voor deze gelegenheid stoelen en tafels buiten zetten.

Dit zogeheten ‘Tropisch Weer Scenario’ treedt in werking als het KNMI voor Groningen een middagtemperatuur van 27 graden of hoger voorspelt. Aan die voorwaarde werd ruimschoots voldaan: op het KNMI-meetstation bij Eelde liep het kwik zondag op tot 29 graden, wat tot 16.00 uur de maximumtemperatuur was.