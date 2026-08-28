Trein tussen Stad en Leer rijdt vanaf 5 oktober weer ieder uur over de grens

De Friesenbrücke - Foto via Provincie Groningen

De trein tussen Groningen en het Duitse Leer gaat, na ruim tien jaar, vanaf maandag 5 oktober weer rijden. Volgens de provincie en vervoerder Arriva kunnen reizigers dan weer ieder uur met de trein de grens over.

Op werkdagen rijden de treinen ieder uur tussen Groningen en Leer. Reizigers stappen daarbij in Winschoten over. De eerste twee ritten van de dag en de laatste twee ritten van de avond rijden wel rechtstreeks. Ook in het weekend rijden de treinen wel rechtstreeks ieder uur van Groningen naar Leer. Tussen Groningen en Winschoten rijdt de trein dan als sneltrein. De trein stopt daar alleen in Groningen Europapark en Scheemda. Tussen Winschoten en Leer stopt de trein bij alle tussenliggende stations.

Meer informatie en exacte vertrektijden zijn te vinden op de website van Arriva.

Arriva is inmiddels al een aantal weken bezig met proef- en instructieritten op het nieuwe spoor in Duitsland. Volgens Arriva moet de overstap in Winschoten zorgen voor een betrouwbaardere dienstregeling. Door een snelheidsbeperking bij Hardegarijp en de openingstijden van de Friesenbrücke is een rechtstreekse verbinding op werkdagen volgens de vervoerders nog kwetsbaar. Maar de vervoerder laat weten blij te zijn met de herstart van de verbinding. “We zijn er klaar voor om weer naar Leer te rijden,” zegt Gerrit de Groot (regiodirecteur Arriva Noord). “Na jaren van voorbereiden is dit een bijzonder moment voor onze reizigers en voor onze collega’s op de trein. Onze collega’s kijken er dan ook naar uit om reizigers weer over de grens te brengen.”