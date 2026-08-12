Tot het weekend tropisch en heet, daarna minder warm en kleine kans op een spatje regen

Foto: Joris van Tweel

De komende dagen wordt het opnieuw flink warm in Groningen. Donderdag en vrijdag stijgt de temperatuur naar 32 tot mogelijk 33 graden. Vanaf zaterdag zorgt een noordelijke wind voor lagere temperaturen en neemt de kans op een bui langzaam toe.

Woensdagavond blijft het helder en droog. In de nacht naar donderdag koelt het af tot ongeveer 12 graden met een zwak windje. Donderdag begint zonnig en rustig, maar de temperatuur loopt snel op en bereikt in de middag 32 tot 33 graden. De lucht blijft droog, waardoor de warmte in de schaduw redelijk goed te verdragen is.

Ook vrijdag wordt het tropisch warm. Mogelijk loopt de temperatuur nog iets verder op. In de middag waait tijdelijk een matige zuidelijke wind. In de nacht blijft het met ongeveer 16 graden een stuk warmer dan de nacht ervoor.

Vanaf zaterdag verandert het weerbeeld. Er komt meer bewolking en er waait een noordelijke bries, waardoor de temperatuur daalt naar ongeveer 25 tot 26 graden. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het blijft grotendeels droog, al is een enkele bui niet helemaal uitgesloten. Zondag wordt het opnieuw wat minder warm, met temperaturen rond 21 tot 24 graden. Ook volgende week blijft het minder heet dan aan het einde van deze week. De kans op neerslag wordt dan groter.