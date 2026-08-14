Toch geen eigen parkje met schoolgebouwen van Noorderpoort naast Stadspark

Impressie via LAOS en AAS

Noorderpoort stelt de plannen voor de bouw van twee nieuwe schoolgebouwen op een grasveld naast het Stadspark voorlopig uit. De mbo-instelling was van plan om de creatieve opleidingen naar de nieuwe panden te verplaatsen, maar kies in plaats daarvan om het bestaande monumentale pand aan de Verzetsstrijderslaan (waar de meeste opleidingen nu zitten) te vernieuwen.

Noorderpoort wil het monumentale pand de komende jaren vernieuwen tot een modern onderwijsgebouw. De mbo instelling kiest daarvoor, omdat het tegelijk uitvoeren van nieuwbouw en renovatie veel geld zou kosten. Ook werken de mbo-instellingen DCTerra, Noorderpoort en Alfa-college steeds meer samen op het gebied van huisvesting. Daardoor wil Noorderpoort opnieuw kijken naar de manier waarop onderwijsgebouwen in de regio worden gebruikt.

De eerder geplande nieuwbouw op het grasveld naast Verzetsstrijderslaan staat daarom voorlopig stil. De nieuwbouwplannen bestonden uit twee schoolgebouwen, met daartussen een open buitenruimte komen voor lessen, ontmoetingen en ontspanning. Rondom de gebouwen was een parkachtige inrichting gepland met gras, bloemen en nieuwe bomen. Ook zou een openbaar park worden aangelegd tussen het nieuwe gebouw en het bestaande bestuursgebouw. Noorderpoort onderzoekt de komende tijd wat er nog mogelijk is van deze plannen.