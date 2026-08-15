Timmerdorp Groningen sluit zaterdag af met feest en vrijmarkt: “Leukste zomerfeest van Groningen”

Timmerdorp Groningen op het terrein van TuinindeStad aan de Tarralaan wordt zaterdag 15 augustus feestelijk afgesloten. Bij het slotfeest komen burgemeester Roelien Kamminga en kinderburgemeester Lotta langs om het tijdelijke dorp officieel te openen.

De afgelopen weken is er door honderden kinderen intensief gebouwd en geknutseld aan de mooiste hutten. Twee weken geleden begon de eerste groep, waarbij direct sprake was van een primeur: voor het eerst werd er gestart met een speciale tienerweek.

Frans Kerver van de organisatie legt uit: “Dat idee is vorig jaar ontstaan. We merkten dat sommige jongeren het niet prettig vonden om samen te werken met veel jongere kinderen. Dat zie je vaker op die leeftijd; sommigen zitten net wat sneller in de puberteit dan anderen. Toen dachten we: kunnen we niet een eigen week organiseren speciaal voor tieners in de leeftijd van 11 tot 14 jaar?”

Vorige week en deze week waren de jongere leeftijdsgroepen aan de beurt. De resultaten van al het gezaag, getimmer en geknutsel worden zaterdag aan ouders, opa’s, oma’s en de burgemeesters getoond.

Vrijmarkt en eigen valuta

Het slotfeest begint zaterdag om 13.00 uur en belooft een bruisende middag te worden. “Alle kinderen van alle timmerweken brengen het dorp nog één keer tot leven”, vertelt Kerver. “Het wordt een dolle, gezellig chaotische boel met een vrijmarkt, muziek en natuurlijk eten en drinken. Eigenlijk het leukste zomerfeest van Groningen!”

De officiële opening wordt verricht door burgemeester Kamminga en kinderburgemeester Lotta. Zij komen kennismaken met de kinderen, de bouwwerken bekijken en in gesprek met de initiatiefnemers.

Bezoekers van het slotfeest moeten overigens rekening houden met één bijzondere regel: in het Timmerdorp geldt zaterdag een eigen valuta. Kerver: “Betalen op de markt gebeurt met de ‘kiddo’. Deze munten zijn bij de speciale Timmerdorp-bank te koop voor 1,50 euro per stuk, al kan de waarde natuurlijk fluctueren, zoals dat gaat in een open economie”, lacht hij.

Samenwerken

Het Timmerdorp werd dit jaar voor de dertiende keer gehouden, waarvan de laatste vier edities door TuinindeStad zijn georganiseerd. “Het is een formule waar enorm veel animo voor is”, besluit Kerver. “Kinderen krijgen hier alle ruimte om creatief bezig te zijn. Ze bouwen hun eigen kasteel of paleis. In plaats van de hele dag achter een schermpje te zitten, worden ze in de buitenlucht uitgedaagd om te werken met materialen die ze soms nog nooit hebben aangeraakt. Hoe maak ik wat ik in mijn hoofd heb? Dat vergt uitproberen, heel veel samenwerken en soms ook omgaan met tegenslagen wanneer iets niet direct lukt.”

Na het feest en de vrijmarkt wordt het tijdelijke dorp samen weer helemaal opgeruimd.

Verslaggever Marco Hammenga bracht een bezoekje aan het Timmerdorp: