Tienerweek Timmerdorp Groningen smaakt naar meer: “Nachtelijke spooknacht en zelf koken”

Foto: Sebastiaan Scheffer

De tienerweek die afgelopen week voor het eerst gehouden werd bij Timmerdorp Groningen smaakt naar meer. Dat zegt Frans Kerver van de organisatie. De komende twee weken vindt Timmerdorp Groningen plaats voor de jongere kinderen; voor komende week zijn er nog plekken beschikbaar.

Frans, hoe is de eerste editie van deze tienerweek verlopen?

“Het was heel erg leuk! We hadden een groep van ongeveer dertig tieners in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Hun week duurde van maandag tot en met woensdag, waarbij ze de laatste nacht hier op het terrein mochten slapen. Omdat het om een oudere groep ging, hebben we hen wat meer zelfstandigheid gegeven door hen een budget te geven. Met dit geld mochten ze zelf beslissen wat ze gingen eten. En ergens verwacht je dan dat er naar de snackbar wordt gehold, maar dat gebeurde verrassend genoeg niet.”

Wat gebeurde er dan?

“Er zijn heel beperkt koekjes en chips gekocht. Vanuit henzelf werd er een taakverdeling gemaakt waarbij op de eerste dag een groep meiden besloot om voor de hele groep te koken. Dat werd een hele mooie en gezonde maaltijd. En je raadt al wat er dan gebeurt: de jongens dachten direct ‘dat kunnen wij ook!’. Zij hebben op dinsdag gekookt, wat superleuk was. Het is namelijk een ingewikkelde leeftijd waarop de ene tiener al wat verder in de puberteit zit dan de ander. Dat zag je ook terug: bepaalde jongeren namen echt de leiding en anderen volgden.”

Maar het voornaamste doel was natuurlijk hutten bouwen?

“Jazeker, er zijn hele mooie hutten gebouwd. Eén groepje had zichzelf wel wat in tijdnood gewerkt. Zij waren begonnen met het aanleggen van een prachtige vloer. Dat zag er piekfijn uit, maar er moesten ook nog muren komen terwijl de tijd begon te dringen. Zij hebben echt moeten buffelen om alles op tijd af te krijgen. En waarom was dat zo belangrijk? De laatste nacht mocht iedereen in zijn of haar eigen hut blijven slapen. Er moest dus echt iets stevigs staan. Ik dacht achteraf nog: we hadden op het terrein ook hele mooie tenten staan waar prima in geslapen had kunnen worden. Maar geen van de tieners was op dat idee gekomen, haha.”

Iets zegt mij dat er die nacht van slapen niet heel veel terecht is gekomen…

“Dat klopt. Er waren die nacht twee begeleiders aanwezig en er stond een achterwacht paraat. In de avond hebben we een gezellig kampvuur georganiseerd en spelletjes gespeeld. Rond 22.30 uur was het de bedoeling dat iedereen ging slapen. Iedereen zocht ook netjes zijn hut op, maar na een halfuur kroop toch iedereen er weer uit. Men ging bij elkaar in de hutten kijken om te zien hoe de rest erbij lag. Uiteindelijk ontstond er een complete spooknacht.”

Je bent jong en je wilt wat, toch?

“Jazeker, en zoiets moet je op zo’n week ook de ruimte geven. Toch ging het om een uurtje of 03.00 uur helaas even mis. Een van de jongens wilde in een hut klimmen, maar viel naar beneden en kwam verkeerd op zijn enkel terecht. Die werd al vrij snel dik en hij had flinke pijn. We konden gelukkig snel constateren dat er ogenschijnlijk niets gebroken was. We hebben hem samen met wat leeftijdsgenoten in een tent gelegd. Dat leek ons de beste optie, want je wilt de ouders ook niet in het holst van de nacht wakker bellen. Het zorgde er wel voor dat het daarna ineens stil en rustig werd op het terrein.”

Hoe gaat het nu met hem?

“Het gaat goed met hem, hij heeft er gelukkig geen trauma aan overgehouden. Zijn ouders hebben er voor de zekerheid voor gekozen om even langs de huisarts te gaan, maar die bevestigde dat er geen breuk was. De jongen heeft zelf ook laten weten dat hij het een superleuke week vond. Zulke ongelukjes kunnen gebeuren; dit vond nu ’s nachts plaats, maar het had net zo goed overdag kunnen gebeuren.”

Hoe zijn jullie op het idee gekomen om een speciale tienerweek te organiseren?

“Dat idee is vorig jaar ontstaan. We merkten dat bepaalde oudere jeugd het niet meer zo prettig vond om samen te werken met heel jonge kinderen. Toen dachten we: kunnen we niet een eigen week organiseren voor de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar? Natuurlijk is dat voor een kind van 11 soms nog best een grote stap, dus hebben we bij de ouders de keuze neergelegd bij welke groep hun kind zich het beste thuis zou voelen. Dat heeft heel goed uitgepakt.”

De groep was ook erg divers, met onder meer kinderen uit de opvang voor Oekraïners en de azc’s aan de Sint Petersburgweg en de Eemsgolaan…

“Klopt. In het begin van de week zie je dat iedereen nog wat naar zijn eigen vertrouwde groepje trekt. Maar gaandeweg ontstaat er steeds meer interesse in elkaar en mengt de boel. Dat zag je ook bij het afscheid: iedereen vond het jammer dat het afgelopen was en er zijn echt leuke contacten ontstaan. Ik zeg niet dat er meteen diepe bruggen zijn gebouwd, maar er ontstond wel iets heel moois. Ook hier zag je bepaalde tieners weer heel mooi het voortouw nemen om afwachtende of nerveuzere kinderen mee te krijgen.”

Krijgt dit initiatief volgend jaar een vervolg?

“We moeten het natuurlijk nog officieel evalueren met het team, maar we gaan er wel van uit. We denken dat deze tienerweek echt een waardevolle toevoeging is aan ons programma.”

En de komende twee weken zijn de jongere kinderen weer aan de beurt?

“Dat klopt! Komende maandag beginnen we aan de tweede week van het Timmerdorp. Het goede nieuws is dat er voor deze komende week nog enkele plekken beschikbaar zijn. Dus mocht je dit lezen en denkt je kind ‘dit wil ik ook’: ga naar onze website en meld je aan. Dit kan nog tot morgen. Voor de allerlaatste week zitten we overigens wel helemaal vol. Belangrijk om te vermelden is dat de jongste groepen níét op het terrein blijven slapen; dat was echt eenmalig voor de tienerweek. We kijken enorm uit naar de komende twee weken. Het wordt warm weer, dus we gaan morgen alvast flink wat ijsjes inslaan.”