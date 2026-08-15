Thesinger Zummerspeulen verbinden het dorp: “Ieder kind moet mee kunnen doen”

foto: Marco Hammenga

Met een verlichte bootjesparade heeft Thesinge het einde van de zomer gevierd. De parade maakte onderdeel uit van de Thesinger Zummerspeulen die volgens Anita van der Veen van de organisatie voor de negende keer werden gehouden.

Anita, een bootjesparade…

“Het leek een beetje op Giethoorn. De Thesinger Zummerspeulen vonden op donderdag en vrijdag plaats. Op donderdag zijn de kinderen op het speelveld aan de slag gegaan met het maken van onder andere bootjes. In de avonduren hebben we deze geshowt aan de dorpsbewoners. In optocht zijn we naar het Thesingermaar gelopen. Daar hebben we de bootjes te water gelaten, allemaal met een waxinelichtje aan boord. Terwijl de schemering inviel, was dat een prachtig gezicht.”

Er was wel een klein probleempje, hè?

“Haha, ja. De bootjes bleven liggen waar ze lagen. Ze kwamen niet vooruit. Dat komt enerzijds door het aanwezige eendenkroos. En anderzijds omdat het water nagenoeg helemaal tot stilstand is gekomen. Door de droogte vindt er nog maar weinig doorstroming plaats. De waterschappen houden het water zoveel mogelijk vast. Dus geen vaartocht, maar wel een prachtig gezicht.”

Hoe kijk je terug op deze editie?

“Het was een zeer geslaagde, maar ook erg warme editie. Toch heeft die warmte de sfeer niet beïnvloed. Wel is er heel veel zonnebrandcrème doorheen gegaan en ook het water en de ranja vloog erdoorheen. Want dat is bij warmte belangrijk: genoeg drinken en goed op je huid passen. Op donderdag hadden we allerlei activiteiten op het veld. Vrijdag is traditioneel de dag dat we eropuit trekken. De afgelopen jaren gingen we steevast naar openluchtzwembad De Blinkerd in Ten Boer. Dit keer hebben we gekozen voor een andere invulling.”

Vertel…

“We dachten: hoe leuk zou het zijn als kinderen het water op kunnen? We hebben allemaal kano’s geregeld, waarmee ze in Garmerwolde te water werden gelaten. Een aantal is vervolgens helemaal naar Ten Boer gepeddeld. Het zorgde voor ons voor een extra uitdaging: er moest immers veel geregeld worden. De kano’s moesten gehaald worden. En ook met het toezicht moet je alles goed geregeld hebben. Zo hadden we een bootje op het water en waren er mensen die vanaf de wal de situatie in de gaten hielden.”

Smaakt een dergelijk nieuw element in het programma ook naar meer?

“Ik denk sowieso dat het belangrijk is om open te staan voor nieuwe ideeën. Volgend jaar bestaan we tien jaar. Een lustrum dus. Daar willen we iets leuks van maken. Daarom willen we binnenkort al bij elkaar komen om deze editie te evalueren, maar ook om alvast de eerste stappen voor die feestelijke editie te zetten. Wat we gaan doen, dat is nu nog niet bekend. Maar het moet wel iets bijzonders worden.”

Hoeveel deelnemers hadden jullie dit jaar?

“Op de eerste dag waren er 58 kinderen. Daarmee zitten we ongeveer op hetzelfde niveau als vorig jaar. In de nacht naar vrijdag zijn er 27 kinderen blijven slapen op het terrein. Op dag twee waren er 41 kinderen. Het programma op de tweede dag was niet voor iedereen geschikt, hoewel wij ons wel verbaasd hebben over hoe ver de jongste kinderen kunnen peddelen. Een aantal had bij terugkomst de blaren tussen de vingers staan. Ze hebben ontzettend goed hun best gedaan.”

De Thesinger Zummerspeulen vinden traditioneel plaats in de laatste dagen van de zomervakantie. Jammer dat deze editie erop zit?

“Het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant hebben we het prachtig en leuk met elkaar gehad. Het was heel gezellig. Aan de andere kant voelt het ook goed dat het afgelopen is en dat het zo goed gegaan is. Dat iedereen blij en opgetogen terugkijkt.”

Hoe belangrijk is dit evenement voor het dorp?

“Dat is een mooie vraag. Voor dit evenement ontvangen we subsidie. Bij de subsidieaanvraag moet je bewijzen wat de waarde van een evenement is. In de dorpsapp van Thesinge hebben we een peiling gehouden. Van de 184 deelnemers hebben er 134 gereageerd. Al die 134 hebben aangegeven dat het van grote meerwaarde is voor het dorp. Dat het een belangrijke toevoeging is voor de cohesie en voor de ontmoeting in het dorp.”

Veel kinderen zullen op vakantie zijn geweest, maar dat geldt niet voor iedereen. Ook voor die groep is dit evenement belangrijk?

“Absoluut. Door dit in je eigen dorp te organiseren, hebben kinderen de zomer van hun leven. En we hadden ook kinderen die niet in Thesinge of Garmerwolde wonen, maar hier wel naar school gaan. Ouders vertelden dat hun kinderen bij eerdere zomers naar andere activiteiten gingen, maar deze waren erg massaal. Zij deden nu voor het eerst hier mee en loofden de rust en de ruimte waarin hun kinderen aan de slag konden. En dat vinden we ook belangrijk: dat iedereen mee kan doen.”

Kun je dat uitleggen?

“Eén van de kinderen die deelnam, zit in een rolstoel. Op de tweede dag, waarbij we met kano’s het water opgingen, kon hij niet mee. En dat zat ons niet lekker. We zijn met de ouders in contact geraakt en we hebben gevraagd of wellicht een Canadese kano ook een mogelijkheid zou zijn. Dit is een boot die meer ruimte heeft. Dat bleek wel een optie te zijn. Dus wij hebben een Canadese kano laten komen, deze jongen is daar ingegaan en die heeft de dag van zijn leven gehad. En dan sta je met kippenvel bij 35 graden langs de kant te kijken hoe blij zo’n kind is. Dat vinden we belangrijk en dat maakt ook dat we daarom zo tevreden zijn over deze dagen.”

Volgend jaar vinden de Thesinger Zummerspeulen plaats op 19 en 20 augustus.

Verslaggever Marco Hammenga maakte een reportage over het evenement: