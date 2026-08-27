Terrassen mogen donderdagavond langer open vanwege warmte

Foto: Joris van Tweel

De terrassen in Stad mogen donderdagavond en -nacht weer een uurtje langer openblijven. Dit omdat het warmer wordt dan 27 graden.

Binnen de diepenring mogen de terrassen openblijven tot 03:00 uur; buiten het centrum tot 02:00 uur. Terrassen aan het water moeten om middernacht sluiten.

Een waarschuwing is wel op zijn plaats: het KNMI heeft code geel afgegeven voor de nacht van donderdag op vrijdag. De waarschuwing gaat in Groningen in om 01.00 uur. De kans op onweersbuien neemt in de avond al toe, te beginnen in het zuiden van het land.

De buien kunnen gepaard gaan met windstoten tot 60 kilometer per uur en met veel neerslag in korte tijd, mogelijk met hagelstenen. Code geel voor Groningen geldt tot vrijdagochtend 06.00 uur.