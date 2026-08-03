Terrassen in Stad maandag- en dinsdagavond weer langer open vanwege warm weer

Foto: Joris van Tweel

De terrassen in Groningen mogen maandag én dinsdag in de avond en nacht weer een uurtje langer open blijven, omdat het zomers warm wordt in Stad.

Omdat er maandag en dinsdag sprake is van het zogenaamde Tropisch Weer Scenario (TWS) mogen de terrassen in het centrum van Stad tot 03.00 uur ’s nachts open zijn. Buiten het centrum mogen de terrassen tot 02.00 uur ’s nachts open. Aan het water kan er tot middernacht geborreld worden.

Horecaondernemers mochten maandagochtend om 11.00 uur de terrasstoelen al buiten zetten, in een groter gebied dan normaal. Horecaondernemers zonder terrasvergunning mogen ook tafels en stoelen buiten zetten, behalve als ze de doorgang voor voetgangers hinderen.

Of de terrassen ook woensdag langer open blijven, is nog even de vraag. De temperatuur moet 27 graden of hoger zijn om het TWS in werking te laten treden. Het kwik lijkt daar woensdag net onder te blijven.