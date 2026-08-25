Tentoonstelling ‘Hip Hop Is’ van Groninger Museum maakt kans op landelijke prijs

Hip Hop Is. Foto: Siese Veenstra

De tentoonstelling ‘Hip Hop Is’ van Groninger Museum maakt kans op de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs 2026. Het publiek kan vanaf deze dinsdag stemmen op Groninger Museum of één van de negen andere genomineerden.

De tentoonstelling over de invloed van hiphop op de beeldende kunst is door de vakjury geselecteerd als kanshebber na het afgelopen culturele seizoen. Deze vakjury bestaat uit Hester Alberdingk Thijm, directeur van de AkzoNobel Art Foundation, Peter van Duinen, directeur van de Vrije Academie, en Jeroen Junte, hoofdredacteur van Museumtijdschrift.

De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs wordt op woensdag 7 oktober in 2026 voor de achtste keer uitgereikt. Het publiek kan tot en met zondag 13 september stemmen via deze website.