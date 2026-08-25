Ten Boer blaast Roefeldag nieuw leven in: “Het is prachtig om te laten zien hoe brood wordt gemaakt”

In Ten Boer wordt de Roefeldag nieuw leven ingeblazen. Komende zaterdag wordt er eerst een ‘Leutje Roefeldag’ gehouden. Dorien Prins van de organisatie vertelt dat het de bedoeling is dat er volgend jaar weer een grote editie komt, waarbij bedrijven en instellingen hun deuren openen zodat kinderen er kennis mee kunnen maken.

Dorien, nieuw leven inblazen. Dat betekent dat het eerder ook heeft bestaan?

“Als je in Ten Boer en de omliggende dorpen je oor te luister legt, hoor je nog regelmatig: ‘Weet je nog hoe leuk die Roefeldagen waren?’ Zelf ben ik in 2017 in de buurt van Ten Boer komen wonen. Wat ik weet, is dat het destijds gestrand is vanwege organisatorische redenen. Je hebt bijvoorbeeld flink wat vrijwilligers nodig om alles in goede banen te leiden. Daarnaast kwamen er steeds meer regels bij. Wat ik begrepen heb, is dat men toen gezegd heeft: ‘Het wordt ons zo moeilijk gemaakt; wij stoppen ermee.'”

En daarop zeggen jullie nu: dat is jammer…

“Dat is ontzettend jammer. Met de Roefeldag kunnen bedrijven en instellingen laten zien wat ze doen. Het is bedoeld voor kinderen in de basisschoolleeftijd die op zo’n dag op plekken komen die normaal niet toegankelijk zijn. Je inspireert kinderen en laat ze zien hoe een bedrijf werkt. Dat willen we nieuw leven inblazen. Enerzijds omdat je voortdurend hoort hoe tof dit indertijd was, maar anderzijds omdat het ook echt wat toevoegt. Het initiatief om het nieuw leven in te blazen kwam vanuit meerdere hoeken. Zelf ben ik al snel aangehaakt. In de organisatie die zich nu gevormd heeft, zitten ook twee mensen die de Roefeldag vroeger als kind zelf nog gelopen hebben.”

Wat is roefelen?

Het woord roefelen komt oorspronkelijk uit het Vlaams en betekent ‘snuffelen’, ‘ontdekken’ of ‘rondkijken’. Het concept werd begin jaren ’90 bedacht in België en waaide al snel over naar Nederland. Tijdens een Roefeldag krijgen kinderen uit de basisschoolleeftijd de kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij bedrijven, winkels en verenigingen. Ze kijken niet alleen toe, maar steken ook echt de handen uit de mouwen: van meebakken bij de bakker tot het spuiten met de brandweerslang.

Waarom is dit zo belangrijk?

“Ten Boer en de omliggende dorpen beschikken over prachtige bedrijven en instellingen. Het is geweldig om kinderen daar rond te laten lopen. Timmerbedrijven zitten bijvoorbeeld te springen om personeel. Of denk aan een bakker: hoe maakt die eigenlijk zijn brood? Zelf heb ik een dierenpension: wat gebeurt daar zoal? De laatste decennia is er een soort beweging ontstaan die zegt dat kinderen allemaal naar het gymnasium en de universiteit moeten. Maar het is juist heel belangrijk dat we essentiële beroepen onder de aandacht brengen. Dat je kunt zien dat het beroep van een bakker, een timmerman of een brandweerman of -vrouw net zo mooi is als wat een onderzoeker in een ziekenhuis doet.”

Komende zaterdag wordt er een Leutje Roefeldag gehouden bij de sporthal in Ten Boer…

“Je kunt dit beschouwen als een soort aftrap. Het was in de afgelopen periode vanwege het tijdsbestek nog niet mogelijk om direct een volwaardige dag te organiseren. Daarom hebben we ad hoc gezocht naar een datum, waarbij komende zaterdag verreweg het beste schikte omdat de sportverenigingen nog niet begonnen zijn met hun programma’s. Bij de sporthal zullen verschillende bedrijven zich presenteren: er staat een grote hijskraan, de brandweer is aanwezig, er staat een trekker en er zijn 25 kraampjes te vinden. Het idee is dat we volgend jaar een volwaardige dag organiseren waarbij de kinderen écht naar de bedrijven toe gaan en daar ook de handen uit de mouwen steken.”

Wanneer zijn jullie komende zaterdag tevreden?

“Wij zijn tevreden als we veel blije kinderen zien. En we hopen natuurlijk dat de aanwezige bedrijven en ondernemers hun enthousiasme kunnen overbrengen. Ik denk niet dat het puur van de aantallen afhangt, maar dat het er vooral om gaat dat we mensen aanspreken. We hopen ook dat zich vrijwilligers en bedrijven melden. Stel dat je jouw bedrijf volgend jaar open wilt stellen voor deze gelegenheid: kom zaterdag langs! We zijn als organisatie duidelijk te herkennen aan onze shirts. Ook vrijwilligers zijn van harte welkom; we hebben veel handen nodig om dit evenement goed te kunnen organiseren.”

Wat zijn de eerste geluiden die je hoort?

“Dat is wel een mooie vraag! Afgelopen week was ik in Garmerwolde om op de school daar flyers op te hangen. Kinderen kwamen er gelijk bij staan. Ze konden al een beetje lezen en gingen direct proberen te ontcijferen wat er op de poster stond. Zoiets vind ik prachtig! Dat er daardoor ook meteen een gesprek ontstaat, ook met de docent die erbij kwam staan. Dus ja, wij hopen dat veel mensen en ondernemers net zo enthousiast zijn als wij en hier samen de schouders onder willen zetten zodat we hier een succes van gaan maken.”

De Leutje Roefeldag vindt komende zaterdag 29 augustus plaats van 10.00 tot 13.00 uur op de parkeerplaats bij de Tiggelhal in Ten Boer.