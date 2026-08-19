Sven Bouland maakt overstap naar MVV

Foto via FC Groningen

Sven Bouland verkast per direct van FC Groningen naar MVV in Maastricht. Dat meldt de FC op haar website.

De 20-jarige verdediger speelde tien jaar lang bij de FC en had nog een contract in de Euroborg tot het einde van dit seizoen. Hij speelde voornamelijk in de Onder-21 competitie en slechts twee duels in de hoofdmacht. Ook was hij jeugdinternational.

Bouland had weinig perspectief op speeltijd in de Eredivisie. Daarop kwam MVV in beeld. De club uit Maastricht is het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie goed begonnen, met 6 punten uit 2 duels.