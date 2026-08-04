Supporters Ajax en FC Groningen werken samen: onvrede over openheid van gemeenten over verplichte buscombi

Foto: fcgroningen.nl

De supportersverenigingen van Ajax en FC Groningen zijn ontevreden over de openheid van gemeenten bij de besluitvorming rondom een verplichte buscombi bij uitwedstrijden.

De Amsterdamse supportersvereniging kwam dinsdagochtend met een statement, waarin de Ajax-aanhang onvrede uit over de openheid van gemeenten bij de besluitvorming rondom een verplichte buscombi bij uitwedstrijden.

‘Drogredenen van burgemeester’

De supportersvereniging van FC Groningen startte na de wedstrijd tegen Ajax op 30 november 2025 een Woo-procedure (Wet open overheid) bij de gemeente Amsterdam. Hierin vroeg de vereniging om alle correspondentie over de besluitvorming van de gemeente rondom het invoeren van een verplichte buscombi. Als reactie kreeg de supportersvereniging te horen dat er geen resultaten waren gevonden naar aanleiding van het Woo-verzoek.

De supporters ondernamen vervolgens geen verdere stappen, omdat FC Groningen zelf ook bij burgemeester Halsema informeerde naar de gang van zaken rond deze wedstrijd. ‘’De club kreeg eerst een nietszeggend antwoord van de burgemeester, waarna een tweede brief volgde. Als antwoord werden wat drogredenen gegeven’’, zegt John de Jonge, voorzitter van de supportersvereniging van FC Groningen.

Onveiligheid bij parkeervakken van ‘nieuwe club in de Eredivisie’

In het seizoen 2024/25 kreeg de FC een verplichte buscombi opgelegd, omdat FC Groningen na één jaar afwezigheid werd beschouwd als een nieuwe club in de Eredivisie. Vorig seizoen kon de veiligheid bij de parkeervakken niet worden gegarandeerd, omdat je met de auto een fietspad kruist. “Dat is natuurlijk heel raar. We worden na één jaar afwezigheid gezien als een nieuwe club en zo’n fietspad kun je toch wel een half uurtje afsluiten, lijkt mij”, zegt de Jonge.

Ook de supporters van Ajax dienden een Woo-verzoek in bij de gemeente Groningen over de verplichte buscombi die hun was opgelegd. De Amsterdammers kregen echter geen reactie van de gemeente en besloten verdere stappen te ondernemen door de gemeente in gebreke te stellen.

Ondanks de overschrijding van de wettelijke beslistermijn koos de gemeente ervoor een verweerschrift in te dienen, waarin werd gesteld dat er geen procesbelang meer bestond. Uiteindelijk kwam de gemeente op dit standpunt terug en werd daarom door de rechtbank veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten, ter hoogte van in totaal 864 euro.

Zowel de supportersvereniging van Ajax als die van FC Groningen laten weten strijdbaar te zijn en juridische procedures niet te schuwen om op te komen voor de belangen van voetbalsupporters, besluit De Jonge: “We zijn 90 minuten lang elkaars grootste rivalen, maar zodra de wedstrijd voorbij is, dienen we als supporters hetzelfde belang. We willen niet als criminelen worden weggezet.”