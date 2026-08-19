‘Supercomputer voor AI-fabriek wordt kleiner dan verwacht’

Foto: Joris van Tweel

De supercomputer voor de AI-fabriek die naar Groningen komt, wordt minder krachtig dan verwacht. Dat meldt RTV Noord op basis van contact met leidinggevende Axel Berg.

Berg geeft vanuit de ICT-organisatie SURF leiding aan de aanbestedingen rond de AI-supercomputer en het bijbehorende datacenter. Begin vorig jaar is 64 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de bouw van de computer. Dat is nu niet meer genoeg omdat de prijzen van onderdelen inmiddels fors zijn gestegen. Dat komt door de toenemende vraag naar onder meer processoren, geheugen en opslag. Volgens Berg zal de omvang van de supercomputer dan ook kleiner zijn dan de bedoeling was.

De locatie van het nieuwe datacenter wordt volgende maand bekendgemaakt. Eén van die locaties is de voormalige strokartonfabriek De Halm in Hoogkerk. In januari wordt de aanbesteding van de supercomputer bekendgemaakt. De start van de fabriek volgt ongeveer een jaar later. De AI-fabriek zelf krijgt een plek in de voormalige Niemeyer-fabriek.

Voor de AI-fabriek is in totaal 201 miljoen euro beschikbaar, waarvan dus 64 miljoen voor de supercomputer. Van die 201 miljoen komt 60 miljoen van het aardbevingsherstelprogramma Nij Begun, 70 miljoen van de Rijksoverheid en 71 miljoen vanuit Europa.